جوان آنلاین: به نقل از شبکه نبأ، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با انتشار تصویری از خود در کنار سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، تأکید کرد که صنعا به دفاع از حقوق مردم این کشور ادامه خواهد داد و از اهداف خود دست نخواهد کشید.
به گزارش ایرنا، الفرح در پیامی که همراه این تصویر در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، با اشاره به برخی اخبار و تحولات اخیر، از مردم یمن خواست به مواضع صنعا اعتماد داشته باشند و اطمینان داشته باشند که جنبش انصارالله حقوق یمنیها را واگذار نخواهد کرد.
وی تأکید کرد که صنعا مسیر خود را در برابر دشمن اصلی گم نخواهد کرد و خون شهدای یمن را نیز نادیده نخواهد گرفت.
عضو دفتر سیاسی انصارالله همچنین گفت که صنعا همچنان در خدمت مردم یمن و در مسیر تحقق خواستههای آنها خواهد بود و به دفاع از مظلومیت مردم این کشور ادامه خواهد داد.
الفرح در ادامه هدف این اقدامات را پایان محاصره، توقف تجاوزات و خروج نیروهای اشغالگر از یمن عنوان کرد و افزود که حکومت عربستان سعودی و نیروهای وابسته به آن، هزینه سنگینی بابت اقدامات خود پرداخت خواهند کرد.
این اظهارات درحالی بیان شده است که درگیریها میان نیروهای مسلح یمن و شبهنظامیان مورد حمایت عربستان در جبهههای غربی استان تعز و منطقه ساحل غربی یمن ادامه دارد.
رسانههای عربی در روزهای اخیر نیز از تشدید درگیریها در جبهههای تعز و حملات متقابل در منطقه المخا خبر دادهاند.