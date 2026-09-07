جوان آنلاین: آکسیوس عصر دوشنبه در گزارشی نوشت: تورم انرژی در سرتاسر حوزه اقتصاد خود را نشان میدهد و افزایش اخیر قیمت گازوئیل در ایالات متحده بیانگر این است که تاثیر چشمگیری بر حملونقل بار و سفر در هفتهها و ماههای آینده خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، آکسیوس با استناد بر دادهها و تحلیلهای دانشگاه براون، نوشت: جنگ آمریکا علیه ایران موجب شده افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از زمان شروع جنگ در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ماه ۱۴۰۴)، برای یک خانوار آمریکایی بهطور متوسط بیش از ۷۶۰ دلار هزینه داشته باشد.
این پایگاه آمریکایی تاکید کرد: بیشتر این هزینه مربوط به گازوئیل است و روز جمعه، گازوئیل به بالاترین رکورد خود رسید و از آن زمان تاکنون هر روز به افزایش خود ادامه داده است. تا صبح دوشنبه، قیمت هر گالن گازوئیل ۵.۹۰ دلار است که حدود ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در این میان، تگزاس بیشترین سهم را داشته و مصرفکنندگان این ایالت آمریکا از زمان شروع جنگ علیه ایران، حدود ۱۱ میلیارد دلار هزینه اضافی برای گازوئیل پرداخت کردهاند. ایالت کالیفرنیا و فلوریدا به ترتیب با حدود ۸ میلیارد دلار و ۵ میلیارد دلار در رتبههای بعدی قرار دارند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در اظهارات تکراری و بیاساس خود ادعا کرده که آمریکاییها حاضرند در مقابل جنگ علیه ایران، قیمتهای بالاتری بپردازند. با این حال، رایدهندگان همواره میگویند تورم مهمترین مسئله آنهاست و در این مورد به رئیسجمهور نمرات منفی قابلتوجهی میدهند.