المجاهدین: عملیات اوصرین پاسخ مشروع به جنایات رژیم صهیونیستی است

جوان آنلاین: جنبش المجاهدین فلسطین با صدور بیانیهای، عملیات قهرمانانه امروز با سلاح سرد در نزدیکی روستای اوصرین در اطراف نابلس را که منجر به زخمیشدن یک شهرکنشین صهیونیست شد، تبریک گفت و از شجاعت و دلیری مبارز فلسطینی تا لحظه شهادت، تجلیل کرد.
به گزارش تسنیم، این جنبش همچنین شهادت مجری این عملیات را تسلیت گفت و آن را پاسخی طبیعی و مشروع به جنایات پیوسته رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین در نوار غزه، کرانه باختری و قدس و همچنین تجاوزات روزافزون شهرکنشینان صهیونیست به مردم، اماکن مقدس و سرزمینهای فلسطینی دانست.
جنبش المجاهدین در ادامه تأکید کرد که تداوم عملیاتهای مقاومت در کرانه باختری، نشاندهنده شکست تمام تلاشهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی برای ریشهکن کردن روح مقاومت و درهمشکستن اراده ملت فلسطین است و مقاومت تا زمانی که اشغالگری، جنایات و تجاوزات ادامه داشته باشد، پابرجا خواهد ماند.
این جنبش از مردم فلسطین در کرانه باختری و قدس خواست تا بر پایداری و استقامت خود بیفزایند و رویارویی با رژیم اشغالگر و شهرکنشینان صهیونیست را تشدید کنند.
جنبش المجاهدین در پایان با تأکید بر اینکه جنایات رژیم صهیونیستی تنها با مقاومت و پایداری متوقف خواهد شد، اظهار داشت که این رژیم جز زبان زور را نمیفهمد و هرگونه عقبنشینی تنها به افزایش جنایات آن منجر خواهد شد.