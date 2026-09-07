لاوروف: پیوستن ایران به توافق مکه گامی در جهت درست است

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اینترفکس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که مسکو پیوستن ایران به «توافق مکه» (میان پاکستان، ترکیه و عربستان) را گامی در جهت درست تلقی خواهد کرد.
به گزارش مهر، وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: اطمینان دارم که اگر الجزایر نیز ابراز تمایل کند، این امر تأثیر مثبتی خواهد داشت. معتقدم اگر چنین سازوکاری در مقطعی بر سر شرایط مشارکت ایران در این فرایند به توافق برسد، این اقدام، عملیترین گام در راستای همان مسیری خواهد بود که ما هنگام تدوین طرح خود مد نظر داشتیم.
سرگئی لاوروف سپس اضافه کرد: ما هیچ گونه ادعای تقدم و برتری نداریم؛ این طرح را میتوان هر نامی که مایل باشند، نامید. با این حال، روندهایی در حال شکل گیری است؛ مردم کم کم متوجه میشوند، از آنجا که ما در کنار یکدیگر زندگی میکنیم، نباید برای هم تهدید ایجاد کنیم. متأسفانه همه در ایالات متحده آماده حمایت از این روند نیستند و اسرائیل آشکارا با آن مخالفت میکند و معتقد است تا زمانی که ایران درهمکوبیده نشود، هیچ اتفاق خوبی نخواهد افتاد. من بر این باورم که بهمرور زمان، اوضاع سامان خواهد یافت.
وی سپس اضافه کرد: ایالات متحده شرکای نزدیک روسیه را از تجارت با مسکو منصرف میکند تا هرگونه فرصت اقتصادی را به سمت خود هدایت کند. آن سطح روابطی که میان روسیه و غرب تا قبل از فوریه ۲۰۲۲ جریان داشت، دیگر هرگز برقرار نمیشود. سازمان امنیت و همکاری اروپا کاملاً بیاعتبار شده است و عوامل بازدارنده آن نیز ماهیت خود را از دست دادهاند. معماری امنیتی اوراسیایی به سرعت شکل نمیگیرد، اما نتیجه نهایی تشکیل این معماری پایدار، مطمئن و بلندمدت خواهد بود.
وزیر امور خارجه روسیه در ادامه افزود: روند تنوع بخشی به صادرات منابع انرژی روسیه به شرق با سرعت در حال انجام است؛ اروپا با رویگردانی از انرژی روسیه به خود آسیب میزند. روسیه با استفاده از دلار در مبادلات مالی مخالفتی ندارد، اما اگر استفاده از آن غیرممکن باشد، مسکو منافع خود را در نظر خواهد گرفت.