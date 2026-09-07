کد خبر: 1378185
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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

بریکس به دنبال سازوکاری برای کاهش هزینه مبادلات تجاری است

3 یک مقام دولتی هند گفت کشور‌های عضو بریکس در حال بررسی راهکار‌های عملی برای کاهش هزینه‌های تراکنش‌های تجاری هستند.

جوان آنلاین: به نقل از تاس، یک مقام دولت هند گفت کشور‌های عضو بریکس در حال بررسی راهکار‌های عملی برای کاهش هزینه‌های تراکنش‌های تجاری هستند تا همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری درون این گروه افزایش یابد.

به گزارش مهر، این مقام هندی که در جریان آماده‌سازی نشست سران بریکس در روز‌های ۱۲ و ۱۳ سپتامبر قرار دارد، گفت بحث درباره استفاده بیشتر از ارز‌های ملی در مبادلات و ایجاد بستر‌هایی برای ارز‌های دیجیتال بانک‌های مرکزی با هدف یافتن راه‌های عملی برای کاهش هزینه‌های تجارت دو جانبه انجام می‌شود.

او تأکید کرد این اقدامات قرار نیست جایگزین نظام‌های موجود پرداخت و تسویه جهانی شوند، بلکه به‌عنوان مکمل آنها در نظر گرفته شده‌اند. به گفته این مقام، این طرح‌ها علیه هیچ کشور یا گروه خاصی نیستند و در چارچوب همکاری میان وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو دنبال می‌شوند.

او افزود: این بحث‌ها ماهیتی فنی و عملی دارند و هدف آنها تعمیق همکاری در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری میان اعضای بریکس است.

روزنامه اکونومیک تایمز پیش‌تر گزارش داده بود که هند، که در حال حاضر ریاست بریکس را بر عهده دارد، احتمالاً در نشست سران این گروه طرحی برای پرداخت‌های دیجیتال یکپارچه و فرامرزی و همچنین استفاده از ارز‌های دیجیتال بانک‌های مرکزی میان کشور‌های عضو ارائه خواهد کرد.

کشور‌های عضو بریکس در حال حاضر شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، ایران، امارات، عربستان سعودی و اندونزی هستند.

برچسب ها: بریکس ، بانک های مرکزی ، ارزهای ملی
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