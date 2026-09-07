جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: فعالیت کنسولگری آلمان را در شهر سنپترزبورگ متوقف کردیم. مجوز فعالیت سرکنسولگری آلمان در سن پترزبورگ لغو شده و این مرکز باید حداکثر تا ۱۸ سپتامبر به فعالیت خود پایان دهد.
به گزارش مهر، به گزارش راشا تودی، در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: مراکز فرهنگی آلمان (انستیتو گوته) در روسیه باید فعالیتهای خود را متوقف کنند و کارکنان آنها نیز باید حداکثر تا ۱۳ سپتامبر این کشور را ترک نمایند.
وزارت خارجه روسیه در این بیانیه اضافه کرد: مقامات آلمان بار دیگر دور جدیدی از تنشها را در روابط دوجانبه آغاز کردهاند و آلمان مسئولیت کامل پیامدهای آن را برعهده دارد. تمامی کارکنان سرکنسولگری آلمان در سنپترزبورگ باید حداکثر تا ۱۸ سپتامبر خاک روسیه را ترک کنند.
مسکو سپس افزود: ما یادداشتهایی را در خصوص تعطیلی سرکنسولگری در سن پترزبورگ و مراکز فرهنگی «گوته»، به رئیس هیئت دیپلماتیک آلمان در مسکو ارائه کردیم. اقدامات روسیه در واکنش به تعطیلی سرکنسولگری در بن و «خانه علم و فرهنگ روسیه» در برلین صورت میگیرد.