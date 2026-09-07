جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۶۵۸ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۶۲۲ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری معا، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۷ شهید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است که ۵ نفر از آنان شهدای جدید و ۲ نفر نیز بر اثر شدت جراحات پیشین به شهادت رسیده‌اند.

در این مدت ۳۰ فلسطینی نیز در حملات رژیم صهیونیستی زخمی شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیرو‌های امدادی و امداد و نجات تاکنون به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۳۵۲ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۵۱۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

همچنین در این مدت پیکر ۸۲۶ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار کل شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۶۵۸ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۶۲۲ نفر رسیده است.