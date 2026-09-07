مقامات ایالت زاکسن آلمان اعلام کردند در جریان تحقیقات درباره مجموعه‌ای از حملات و اقدامات خرابکارانه علیه شبکه برق این کشور، مجموعاً ۲۱ دستگاه انفجاری در نزدیکی تاسیسات انتقال برق کشف و خنثی شده است.

جوان آنلاین: از نیوزمکس، دادستانی ایالت زاکسن در شرق آلمان روز دوشنبه اعلام کرد نیرو‌های امنیتی در جریان تحقیقات مربوط به حملات علیه شبکه برق این کشور، در مجموع ۲۱ دستگاه انفجاری کشف کرده‌اند؛ رخدادی که سطح آماده‌باش مقامات آلمانی را طی روز‌های اخیر افزایش داده است.

به گزارش ایرنا، پلیس و دادستانی آلمان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که با کشف ۹ بمب دست‌ساز دیگر در تعطیلات آخر هفته در نزدیکی خطوط برق فشار قوی در جنوب پست برق «گراوشتاین» در منطقه گورلیتس، شمار کل مواد منفجره کشف‌شده به ۲۱ مورد رسیده است.

آلمان طی هفته‌های اخیر با نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی خود روبه‌رو بوده است. این کشور هفته گذشته شاهد چندین مورد خرابکاری علیه شبکه برق بود؛ آن هم پس از حمله پهپادی ماه اوت به فرودگاه لایپزیگ/هاله که دولت آلمان به طور رسمی روسیه را مسئول آن معرفی کرده بود.

پلیس آلمان روز جمعه نیز اعلام کرده بود در جست‌وجوی مردی است که با ارسال نامه‌هایی مسئولیت مجموعه‌ای از حملات خرابکارانه به شبکه برق را بر عهده گرفته است. نیرو‌های امنیتی پس از کشف موادی که ظاهراً مواد منفجره بوده‌اند در محل سکونت این فرد، تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند، اما او همچنان متواری است.

در تحولی جداگانه، بررسی‌های اولیه درباره آتش‌سوزی روز دوشنبه در یک پست برق در برلین نشان داد این حادثه ناشی از نقص فنی بوده و ارتباطی با خرابکاری نداشته است.

همچنین روزنامه «بیلد» گزارش داد پلیس در شهر وِزِل در غرب آلمان، پس از کشف بریدگی در حصار امنیتی یک پست برق دیگر، عملیات گسترده‌ای را برای ارزیابی وضعیت و بررسی احتمال وقوع خرابکاری آغاز کرده است.

این حوادث در حالی رخ می‌دهد که نگرانی‌ها در آلمان و دیگر کشور‌های اروپایی درباره امنیت زیرساخت‌های حیاتی، از جمله شبکه‌های برق و تأسیسات انرژی، افزایش یافته است.