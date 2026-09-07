کد خبر: 1378169
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

رویترز: تردد از تنگه هرمز به کمترین سطح از ماه مه رسید

3 رویترز اعلام کرد تردد کشتی‌های حامل کالا از تنگه هرمز به کمترین سطح از ماه مه رسیده است.

جوان آنلاین: بر اساس داده‌های کشتیرانی، میانگین روزانه عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز طی ۱۰ روز گذشته به ۱۰ فروند رسید که پایین‌ترین سطح از ماه مه تاکنون محسوب می‌شود؛ این کاهش پس از حملات آمریکا و ایران به نفتکش‌ها رخ داده است.

به گزارش تسنیم، داده‌های شرکت تحلیلی کپلر نشان می‌دهد میانگین متحرک (MA) ۱۰ روزه تردد کشتی‌ها در روز یکشنبه به ۱۰ فروند رسید؛ در حالی که این رقم روز جمعه بیش از ۱۵ فروند و روز شنبه حدود ۱۳ فروند بود.

روز شنبه تنها ۲ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و روز یکشنبه نیز ۶ کشتی از این مسیر گذشتند که بیشتر آنها از مسیر ایران استفاده کردند.

فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیرو‌های آمریکایی روز شنبه به ۳ نفتکش ایرانی حمله کرده است که یکی از آنها در نزدیکی جزیره خارک، مرکز مهم صادرات نفت ایران، قرار داشت.

در واکنش، نیروی دریایی سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد ۳ نفتکش را که از مسیر‌های غیرمجاز در تنگه هرمز عبور می‌کردند، هدف قرار داده است. این نیرو همچنین از هدف قرار دادن ۳ شناور دیگر آمریکا در مناطق دیگر خبر داد.

شرکت اطلاعات دریایی ماریسکس (Marisks) در گزارشی اعلام کرد ۳ نفتکش ایرانی هدف قرارگرفته عبارت بودند از داونی، استارک آی و کایلو که با نام ناکسِن نیز شناخته می‌شود.

ماریسکس حملات روز شنبه را «تشدید عمده درگیری دریایی» توصیف کرد.

این شرکت افزود: نفتکش‌های تجاری اکنون عمداً به ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی متقابل تبدیل شده‌اند و این وضعیت تمایز پیشین میان رویارویی نظامی و کشتیرانی تجاری را به‌شدت کمرنگ کرده است.

ماریسکس اعلام کرد: در نتیجه، خطر برای کشتی‌های ایرانی یا مرتبط با ایران در سطح بسیار شدید ارزیابی می‌شود و خطر برای کشتیرانی مرتبط با آمریکا یا کشتی‌هایی که با اسکورت آمریکا حرکت می‌کنند نیز در سراسر تنگه هرمز و دریای عمان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز در گزارش هفتگی خود اعلام کرد از ۶ ژوئیه تاکنون ۲۷ مورد حمله با پرتابه در اطراف تنگه هرمز رخ داده که به کشتی‌های فعال در این منطقه آسیب زده است.

داده‌های کپلر نشان می‌دهد روز یکشنبه یک نفتکش بسیار بزرگ (مخصوص حمل نفت خام) و ۳ کشتی فله‌بر حامل فلزات، غلات یا دانه‌های روغنی وارد تنگه هرمز شدند.

بر اساس داده‌های بورس لندن، یک نفتکش حامل فرآورده‌های نفتی که در یکی از بنادر عربستان سعودی بارگیری کرده بود، هنگام تلاش برای خروج از تنگه هرمز، مجبور به بازگشت شد.

همچنین طبق داده‌های کپلر، از روز چهارشنبه تاکنون هیچ نفتکش بسیار بزرگی (مخصوص حمل نفت خام) از تنگه هرمز خارج نشده است.

برچسب ها: تنگه هرمز ، کشتی تجاری ، ایران‌
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

فرصت‌های ایستادن با شرق

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

لولو‌های سرخرمن جنگ

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

الزامات پیروزی ملت ایران در این مرحله از جنگ

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

بدون شرح

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار