رویترز: تردد از تنگه هرمز به کمترین سطح از ماه مه رسید

جوان آنلاین: بر اساس دادههای کشتیرانی، میانگین روزانه عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز طی ۱۰ روز گذشته به ۱۰ فروند رسید که پایینترین سطح از ماه مه تاکنون محسوب میشود؛ این کاهش پس از حملات آمریکا و ایران به نفتکشها رخ داده است.
به گزارش تسنیم، دادههای شرکت تحلیلی کپلر نشان میدهد میانگین متحرک (MA) ۱۰ روزه تردد کشتیها در روز یکشنبه به ۱۰ فروند رسید؛ در حالی که این رقم روز جمعه بیش از ۱۵ فروند و روز شنبه حدود ۱۳ فروند بود.
روز شنبه تنها ۲ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و روز یکشنبه نیز ۶ کشتی از این مسیر گذشتند که بیشتر آنها از مسیر ایران استفاده کردند.
فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز شنبه به ۳ نفتکش ایرانی حمله کرده است که یکی از آنها در نزدیکی جزیره خارک، مرکز مهم صادرات نفت ایران، قرار داشت.
در واکنش، نیروی دریایی سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد ۳ نفتکش را که از مسیرهای غیرمجاز در تنگه هرمز عبور میکردند، هدف قرار داده است. این نیرو همچنین از هدف قرار دادن ۳ شناور دیگر آمریکا در مناطق دیگر خبر داد.
شرکت اطلاعات دریایی ماریسکس (Marisks) در گزارشی اعلام کرد ۳ نفتکش ایرانی هدف قرارگرفته عبارت بودند از داونی، استارک آی و کایلو که با نام ناکسِن نیز شناخته میشود.
ماریسکس حملات روز شنبه را «تشدید عمده درگیری دریایی» توصیف کرد.
این شرکت افزود: نفتکشهای تجاری اکنون عمداً به ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی متقابل تبدیل شدهاند و این وضعیت تمایز پیشین میان رویارویی نظامی و کشتیرانی تجاری را بهشدت کمرنگ کرده است.
ماریسکس اعلام کرد: در نتیجه، خطر برای کشتیهای ایرانی یا مرتبط با ایران در سطح بسیار شدید ارزیابی میشود و خطر برای کشتیرانی مرتبط با آمریکا یا کشتیهایی که با اسکورت آمریکا حرکت میکنند نیز در سراسر تنگه هرمز و دریای عمان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز در گزارش هفتگی خود اعلام کرد از ۶ ژوئیه تاکنون ۲۷ مورد حمله با پرتابه در اطراف تنگه هرمز رخ داده که به کشتیهای فعال در این منطقه آسیب زده است.
دادههای کپلر نشان میدهد روز یکشنبه یک نفتکش بسیار بزرگ (مخصوص حمل نفت خام) و ۳ کشتی فلهبر حامل فلزات، غلات یا دانههای روغنی وارد تنگه هرمز شدند.
بر اساس دادههای بورس لندن، یک نفتکش حامل فرآوردههای نفتی که در یکی از بنادر عربستان سعودی بارگیری کرده بود، هنگام تلاش برای خروج از تنگه هرمز، مجبور به بازگشت شد.
همچنین طبق دادههای کپلر، از روز چهارشنبه تاکنون هیچ نفتکش بسیار بزرگی (مخصوص حمل نفت خام) از تنگه هرمز خارج نشده است.