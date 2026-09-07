حملات عربستان به ۴ استان یمن

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی یمن (سبأ نت)، یک منبع امنیتی یمنی در این باره اعلام کرد ارتش عربستان استانهای الجوف، البیضاء، مأرب و تعز را مورد حملات هوایی و موشکهای کروز قرار داد.
به گزارش ایرنا، این حملات عربستان پس از آن صورت میگیرد که ارتش ملی یمن روز یکشنبه با شلیک یک فروند موشک بالستیک دقیق، نشست فرماندهان شبهنظامیان وابسته به عربستان سعودی در این کشور را مورد حمله دقیق قرار دادند.
همچنین سرتیپ «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در صنعا، اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن موفق شدند یک فروند پهپاد شناسایی مسلح متعلق به عربستان سعودی را در آسمان استان تعز در غرب این کشور سرنگون کنند.
روز شنبه نیز نیروهای مسلح یمن چند پهپاد به مواضع شبهنظامیان وابسته به عربستان سعودی شلیک کردند. همزمان صدای یک انفجار از شهر تعز شنیده شد.
این در حالی است که محور الکدحه در غرب استان تعز نیز روز شنبه شاهد درگیریهای شدیدی میان نیروهای مسلح یمن و شبهنظامیان وابسته به عربستان بود که در آن علاوه بر تبادل آتش توپخانه، با استفاده از سلاحهای سبک و نیمهسنگین همراه بود.
رسانههای عربی در روزهای اخیر نیز از تشدید درگیریها در جبهههای تعز و حملات متقابل در منطقه المخا خبر دادهاند.