طرح ایتمار بن گویر برای اخراج حدود ۲ میلیون فلسطینی از نوار غزه طی ۷ سال با موانع جدی مواجه است و به نظر می رسد رژیم صهیونیستی قادر به اجرای این طرح نیست.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی با اشاره به طرح ایتمار بن گویر وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مبنی بر اخراج نزدیک به ۲ میلیون فلسطینی از نوار غزه نوشت که این طرح در سال نخست خروج ۲۵۰ هزار فلسطینی و طی سه سال حدود ۱.۱۱ میلیون نفر و در نهایت تا هفت سال ۱.۸۶ میلیون نفر را هدف گرفته است. این در حالی است که جمعیت نوار غزه از ۲.۲ میلیون نفر فراتر می‌رود.

به گزارش مهر، به نوشته این روزنامه، اجرای طرح نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه رژیم صهیونیستی به ارزش ۳.۱ میلیارد دلار است؛ در حالی که چارچوب تأمین مالی پیشنهادی اسرائیل به ۱۵.۶ میلیارد دلار می‌رسد که این رقم مشروط به مشارکت بین‌المللی و انعقاد توافق‌نامه با کشورهای پذیرنده است.

حزب بن گویر این طرح را به عنوان بخشی از تبلیغات انتخاباتی خود دنبال می‌کند. این در حالی است که به نوشته «یدیعوت آحرونوت»، اجرای این طرح با مانع اصلی‌ای روبه‌روست و هیچ کشوری تاکنون حاضر نشده است این تعداد از فلسطینیان غزه را بپذیرد.

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد صهیونیست نوشت که اجرای طرح به افرادی نیاز دارد که خواهان ترک غزه باشند و به کشوری که آماده پذیرش آنان است، بروند. این روزنامه اذعان کرده که گفت‌وگوهای پیشین تل آویو با چندین کشور درباره پذیرش فلسطینیان از نوار غزه با شکست مواجه شده است.

یدیعوت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعضای کابینه امنیتی خود را از تماس‌ها با کشورهای آفریقایی از جمله اتیوپی، کنگو و سومالی‌لند، برای متقاعد کردن آن‌ها به پذیرش فلسطینیان، آگاه کرده است.

یسرائیل کاتس یکی دیگر از افرادی است که تلاش دارد از طرح مذکور برای تبلیغات انتخاباتی خود استفاده کند. وی مدعی شده که این طرح «لغو نشده» بلکه در حال حاضر تعلیق شده است. با این وجود کاتس به مخالفت شدید مصر با آواره‌سازی فلسطینیان از نوار غزه اذعان دارد.

در همین زمینه، نتانیاهو هنگام بازدید از نظامیان صهیونیست در غزه گفت اسرائیل از نوار غزه عقب‌نشینی نخواهد کرد. وی گفت که نیروهایش بر ۶۰ درصد از نوار غزه مسلط هستند و ارتش اسرائیل از غزه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

با این وجود مایک هاکبی، سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی گفته است که هیچ برنامه‌ای برای اجبار فلسطینیان به ترک غزه وجود ندارد؛ این در حالی است که هفته گذشته نیز دو وزیر افراطی صهیونیست طرح‌های خود را برای اخراج دسته‌جمعی فلسطینیان از غزه تکرار کردند.

طرح‌های آواره‌سازی فلسطینیان از غزه از زمان آغاز نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ از سوی مقامات صهیونیست مطرح شده بود و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدتی بعد این طرح ها را علنی کرد.

در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵، ترامپ دعوت خود به آواره‌سازی فلسطینیان از غزه را تکرار کرد و گفت مصر و اردن باید آنان را بپذیرند. وی در ۴ فوریه همان سال طرحی را مطرح کرد که بر اساس آن، پس از آواره‌سازی فلسطینیان به کشورهای دیگر، ایالات متحده کنترل غزه را در دست بگیرد.

از سوی دیگر اجرای این طرح با واکنش جدی کشورهای عربی و اسلامی مواجه شده است. وزرای خارجه اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی، قطر و مصر، اظهارات بن‌گویر و کاتس درباره آواره‌سازی فلسطینیان از نوار غزه و طرح‌ها و سازوکارهای پیشنهادی برای اخراج اجباری فلسطینیان از سرزمین‌شان را محکوم کردند.

این وزیران گفتند که این اظهارات و پیشنهادهای مذکور نقض اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و هرگونه تلاش یا طرحی را که هدفش آواره‌سازی مردم فلسطین باشد، رد می‌کنند.

آن‌ها تأکید کردند که نوار غزه جزء جدایی‌ناپذیر سرزمین فلسطین است و باید وحدت سرزمین فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، حفظ شود. کشورهای اسلامی همچنین تأکید کردند که تنها راه رسیدن به صلح عادلانه و پایدار، اجرای راه‌حل دو دولت و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی بر پایه خطوط چهارم ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی، مطابق با قطعنامه‌های مرتبط شرعیت بین‌المللی است.