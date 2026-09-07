حماس: ملت ما در برابر تحرکات اشغالگران ساکت نخواهد ماند

حماس در واکنش به عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری اعلام کرد: ملت فلسطین در برابر تجاوزگری، شهرک‌سازی، کوچ اجباری و هدف قرار گرفتن سرزمین و مقدسات خود سکوت نخواهد کرد.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس عملیات قهرمانانه‌ای را که در نزدیکی اوصرین در جنوب شهر نابلس در شمال کرانه باختری اشغالی صورت گرفت، تبریک گفت و تاکید کرد که این عملیات پاسخی مشروع به جنایات مستمر رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان افراطی آن است.

به گزارش مهر، این جنبش شهادت مجری این عملیات را تسلیت گفت و تأکید کرد: ملت فلسطین در برابر تجاوزگری، شهرک‌سازی، کوچ اجباری و هدف قرار گرفتن سرزمین و مقدسات خود سکوت نخواهد کرد و به مقاومت، پایبندی به حقوق ملی و ایستادگی در سرزمین خود ادامه خواهد داد و با سیاست‌های رژیم اشغالگر برای تحمیل واقعیت‌های جدید و از میان بردن موجودیت فلسطینی مقابله خواهد کرد.

این جنبش ضمن تمجید از شجاعت شهید مجری عملیات، از ملت فلسطین در تمامی استان‌های کرانه باختری و قدس خواست مقاومت و رویارویی با نظامیان رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان صهیونیست را تشدید کرده و وحدت و پایداری خود را تقویت کنند.

حماس خواستار تشدید تلاش‌های مردمی و ملی برای مقابله با طرح‌های شهرک‌سازی، الحاق و کوچ اجباری، مقابله با تجاوزهای شهرک‌نشینان و حفاظت از سرزمین، مقدسات و حقوق ملی ملت فلسطین شد.