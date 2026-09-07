جوان آنلاین: روسیه و کره شمالی روز دوشنبه نخستین پل جاده‌ای مشترک خود بر فراز رودخانه تومن را افتتاح کردند. این اقدام نشانه دیگری از تعمیق روابط راهبردی میان مسکو و پیونگ‌یانگ به شمار می‌رود.

این پل در نزدیکی «پل دوستی» ریلی دو کشور ساخته شده است؛ پلی که از سال ۱۹۵۹ و پس از جنگ کره، ارتباط ریلی میان روسیه و کره شمالی را برقرار کرده است. پل جدید قرار است همکاری‌های اقتصادی، علمی، فناوری، گردشگری و فرهنگی میان دو کشور را تقویت کند.

میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه در مراسم افتتاح پل گفت که این پروژه می‌تواند به توسعه مناطق مرزی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در دو سوی مرز کمک کند.

ایده ساخت این پل سال‌ها مطرح بود اما عملیات ساخت آن در آوریل ۲۰۲۵، پس از سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به کره شمالی در سال ۲۰۲۴ آغاز شد.

افتتاح این مسیر جاده‌ای در شرایطی انجام می‌شود که روابط مسکو و پیونگ‌یانگ از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ به شکل قابل توجهی نزدیک‌تر شده است.

کره شمالی در سال ۲۰۲۴ هزاران نیروی نظامی خود را برای کمک به مقابله با عملیات اوکراین در منطقه کورسک روسیه اعزام کرد. از آن زمان، همکاری‌های نظامی و سیاسی دو کشور بیش از پیش گسترش یافته است.

پل جدید علاوه بر ایجاد یک مسیر جاده‌ای مستقیم میان دو کشور، می‌تواند رفت‌وآمد افراد و کالاها را تسهیل کرده و زمینه را برای افزایش تجارت و همکاری‌های اقتصادی و گردشگری فراهم کند.