کد خبر: 1378141
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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

مهاجرت صدها پزشک از اراضی اشغالی طی سالهای اخیر

پزشکان اسرائیل رژیم صهیونیستی در پی تشدید مهاجرت نیروهای متخصص طی حدود دو سال ۱۳۷۰ پزشک خود را از دست داده است.

جوان آنلاین: یک مطالعه جدید دانشگاه تل‌آویو نشان می‌دهد دست‌کم ۱۳۷۰ پزشک بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ اراضی اشغالی را ترک کرده‌اند؛ روندی که از تشدید مهاجرت نیروهای متخصص از بخش درمان این رژیم حکایت دارد.

به گزارش مهر، بر اساس این پژوهش که روز یکشنبه در روزنامه عبری هاآرتص منتشر شد، پزشکانی در این آمار لحاظ شده‌اند که در نخستین سال پس از خروج، بیش از ۲۷۰ روز خارج از اراضی اشغالی بوده و پس از آن نیز بیش از سه ماه متوالی در این اراضی اقامت نداشته‌اند.

ایتای آتر، استاد دانشگاه تل‌آویو و یکی از پژوهشگران، گفت اقتصاددانان از سال ۲۰۲۳ درباره افزایش خروج نیروهای متخصص هشدار داده بودند. به گفته او، این روند ابتدا در جریان تلاش رژیم برای اصلاحات قضایی آغاز شد و پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ غزه شدت گرفت.

پژوهشگران به‌ویژه نسبت به خروج پزشکان بالای ۴۵ سال ابراز نگرانی کرده‌اند؛ چرا که این افراد معمولاً دوره تخصص خود را به پایان رسانده و نقش مهمی در آموزش نسل جدید پزشکان دارند. حدود یک‌پنجم پزشکانی که در این دوره اراضی اشغالی را ترک کرده‌اند، بالای ۴۵ سال داشتند.

در برخی تخصص‌ها، میزان خروج چشمگیرتر بوده است. در مجموع ۱۱۶ چشم‌پزشک، متخصص پوست و متخصص گوش، حلق و بینی خارج شده‌اند که معادل ۶.۲ درصد پزشکان این رشته‌هاست. همچنین ۱۸۸ جراح، حدود ۶ درصد جراحان اسرائیل را ترک کرده‌اند. تل‌آویو نیز با خروج ۵.۴ درصد پزشکان، بالاترین نرخ مهاجرت را ثبت کرده است.

این روند در حالی رخ می‌دهد که وزارت دارایی رژیم صهیونیستی هفته گذشته هشدار داد حدود ۲۴ درصد پزشکان متخصص شاغل در بیمارستان‌های رژیم طی سال‌های آینده به سن بازنشستگی خواهند رسید. ۲۵ درصد دیگر نیز هم‌اکنون از سن بازنشستگی عبور کرده‌اند، اما به دلیل کمبود نیروی پزشکی همچنان مشغول به کار هستند.

آتر هشدار داد آنچه بیش از وضعیت فعلی نگران‌کننده است، مسیر این روند است و احتمال دارد پس از انتخابات سراسری اسرائیل در ۲۷ اکتبر نیز مهاجرت پزشکان افزایش یابد.

مطالعه دیگری از دانشگاه تل‌آویو که در ماه اوت منتشر شد نیز نشان داد ۲۶۸ هزار و ۵۰۹ اسرائیلی بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ دست‌کم برای سه ماه از اراضی اشغالی خارج شده‌اند؛ رقمی که شبکه کان آن را رکورد توصیف کرد. گزارش‌های اسرائیلی، جنگ، هزینه بالای زندگی و بحران سیاسی را از عوامل افزایش مهاجرت می‌دانند. نظرسنجی کان نیز در ماه اوت نشان داد حدود یک‌پنجم اسرائیلی‌ها طی دو سال گذشته به مهاجرت فکر کرده‌اند.

برچسب ها: پزشکان ، مهاجرت ، اراضی اشغالی
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