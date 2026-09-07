جوان آنلاین: این سازمان تاکید میکند افزایش آلودگی ناشی از آتشسوزیهای جنگلی و موج گرما، تاثیر تلاشهای جهانی برای بهبود کیفیت هوا و در نتیجه امکان حفاظت از انسان و سلامت اکوسیستم را تضعیف میکند.
به گزارش ایسنا، این سازمان خواستار سیاستگذاریهای هماهنگ برای رسیدگی به این مشکل دوسویه شده است.
در این گزارش آمده است آتشسوزیهای طبیعی شدید، وسیع و لجام گسیخته و همچنین مهدود غلیظ ناشی از آنها از دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون در سراسر جهان سه برابر شده و به مطالعهای استناد شده است که تخمین میزند این پدیدههای طبیعی بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ سالانه منجر به حدود ۱۰۰ هزار مرگ اضافی شدهاند.
سازمان جهانی هواشناسی همچنین هشدار داده است مدلهای متعارف برای تعیین میزان خطر ناشی از این قبیل حوادث جوی ممکن است حتی نرخ مرگ و میر ناشی از آتشسوزیهای جنگلی را تا ۹۳ درصد کمتر از حد واقعی تخمین بزنند چراکه این مدلها به اندازه کافی درجات بالاتر سمی بودنِ ذرات ریز معلق یا PM۲.۵ ناشی از آتشسوزی را در نظر نمیگیرند؛ به بیان دیگر برای تعیین سطوح بالاتر آلودگی برنامهریزی نشدهاند.
در این بولتن آمده است: در چنین شرایطی رعایت دستورالعملهای کیفیت هوای سازمان جهانی بهداشت به تدریج دشوارتر خواهد شد زیرا انتظار میرود رویدادهای آب و هوایی شدید ناشی از آتشسوزیها در آینده به دفعات بیشتری رخ دهند.
از سوی دیگر امواج گرما آلودگی ازن در سطح زمین را نیز تشدید میکنند به طوری که عواملی چون دمای بالاتر، هوای راکد و نور شدید خورشید باعث تشکیل ازن میشوند.
این سازمان اعلام کرده است انتظار میرود خطرات بهداشتی مرتبط با ازن، تشدید و به طور بالقوه به دهها هزار مرگ زودرس دیگر منجر شود. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان جهانی هواشناسی، این بولتن همچنین خواستار بهبود نظارت بر آلایندهها از جمله کربن سیاه و میکروپلاستیکهای جوی شده است.