نگرانی از تشدید جنگ داخلی سودان در پی افشای تماس رژیم صهیونیستی با شورشیان

در پی انتشار اخباری مبنی بر روابط رژیم صهیونیستی با شورشیان «نیروهای پشتیبانی سریع» سودان و سفر هیات‌هایی به سرزمین‌های اشغالی، نگرانی‌ها نسبت به پیچیده‌تر شدن درگیری‌های داخلی سودان بیشتر شده است.

جوان آنلاین: پایگاه خبری «العربی الجدید» نوشت که ارتباط «نیروهای پشتیبانی سریع» سودان با رژیم اسرائیل منجر به ایجاد نگرانی‌هایی در سودان درباره تشدید جنگ داخلی این کشور شده است.

برخی گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که هیات‌هایی از شورشیان «نیروهای پشتیبانی سریع» سفرهایی به تل آویو داشته و با مسئولان بخش آفریقای وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و عناصری از دستگاه اطلاعات این رژیم دیدار کرده اند.

این تحولات درحالی است که رقابت تسلیحاتی بین ارتش سودان و «نیروهای پشتیبانی سریع» گسترش یافته و آمریکا در ۲۴ اوت (دوم شهریور ماه) پیشنهادی مبنی بر ممنوعیت واردات سلاح به سودان به سازمان ملل ارائه داده است.

دولت سودان تا کنون واکنش رسمی به تحرکات نیروهای پشتیبانی سریع در تل آویو نشان نداده است. پایگاه تحقیقات فرانسوی «آفریقا اینتلیجنس» گزارش داد که مسئولان ارشد نیروهای پشتیبانی سریع در مرحله درگیری با ارتش سودان، کانال های ارتباطی محرمانه با رژیم اسرائیل ایجاد کرده و دو هیات در می ۲۰۲۵ و فوریه گذشته (اردیبهشت و بهمن ۱۴۰۴) به تل آویو ارسال کرده اند.

اعضای این دو هیات در چارچوب روابط امنیتی و اطلاعاتی که قبل از جنگ سودان نیز با رژیم اسرائیل داشتند، با مسئولان صهیونیست دیدار کردند. گفته می شود که هیات اول را «عبدالرحیم حمدان دقلو» معاون فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع و برادرش «القونی حمدان دقلو» تشکیل دادند.

در سفر هیات دوم پشتیبانی سریع به سرزمین های اشغالی نیز که ماه فوریه گذشته (بهمن ۱۴۰۴) انجام شد، علاوه بر این دو نفر، مشاور حقوقی نیروهای پشتیبانی سریع هم حضور داشته است.

طبق این گزارش، در این دو سفر فناوری و تجهیزات نظارتی به این هیات داده شده است و این امر نشان می دهد که روابط شورشیان سودان با رژیم صهیونیستی از سطح تماس‌های سیاسی فراتر رفته و به سطح روابط امنیتی رسیده است.

به نوشته تارنمای «آفریقا اینتلیجنس»، تماس‌ها بین تل‌آویو و نیروهای پشتیبانی سریع شامل تحکیم همکاری نظامی در زمینه‌های امنیتی و اطلاعاتی، فناوری‌های نظارتی و نظامی، بوده است. در سال ۲۰۲۰، محمد حمدان دقلو اعلام کرد که می‌خواهد با رژیم اسرائیل روابط برقرار کند تا از آنچه توانمندی‌ها و قابلیت‌های پیشرفته این رژیم خواند، بهره‌مند شود.

این اولین بار نیست که مسئولان و فرماندهان سودانی با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار می‌کنند زیرا اولین دیدار مستقیم و علنی بعد از سرنگونی نظام «عمر عبدالبشیر» در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ انجام شد و عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سوم فوریه ۲۰۲۰ در شهر «انتبه» اوگاندا با هم دیدار کردند.

این دیدار در آن زمان بسیار بحث برانگیز شد به ویژه اینکه دولت پیشبرد امور به ریاست «عبدالله حمدوک» اعلام کرد که از این دیدار اطلاع قبلی نداشته و منتظر ارائه توضیحات در این خصوص است. همچنین الی کوهن، وزیر اطلاعات وقت رژیم صهیونیستی در ژانویه ۲۰۲۱ در راس هیاتی به خرطوم پایتخت سودان سفر کرد.