نقض حقوق مسلمانان در اتریش؛ ممنوعیت حجاب دختران در مدارس اجرایی شد

ممنوعیت حجاب برای دختران زیر ۱۴ سال در مدارس اتریش همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید وارد مرحله اجرا شد؛ قانونی که با مخالفت نهادهای مسلمان و گروه‌های دانش‌آموزی روبه‌رو شده و قرار است از سوی جامعه دینی اسلامی اتریش در دادگاه قانون اساسی به چالش کشیده شود.

جوان آنلاین: ممنوعیت استفاده از روسری برای دختران زیر ۱۴ سال در اتریش، از امروز و همزمان با بازگشایی مدارس در وین و چند ایالت دیگر، با نخستین آزمون جدی خود روبه‌رو می‌شود. سازمان‌های مختلف، از جمله نهاد اصلی مسلمانان این کشور، این قانون را تبعیض‌آمیز دانسته‌اند و انتظار می‌رود با چالش‌های حقوقی نیز مواجه شود.

ائتلاف حاکم در اتریش متشکل از سه حزب میانه‌رو، پیشنهاد ممنوعیت استفاده از روسری در مدارس را به بهانه حمایت از آزادی دختران مطرح کردند. این قانون در ماه دسامبر(آذر/دی ۱۴۰۴) با حمایت حزب راست افراطی آزادی در پارلمان تصویب شد. تنها حزب سبزها که کوچک‌ترین حزب پارلمان و متعلق به جناح چپ است، با این طرح مخالفت کرد.

جامعه دینی اسلامی اتریش که نماینده رسمی مسلمانان این کشور است، اعلام کرده این اقدام نقض حقوق بنیادین به شمار می‌رود و قصد دارد برای لغو آن به دادگاه قانون اساسی مراجعه کند. این دادگاه در ماه ژوئیه(تیر/مرداد) درخواست‌های قبلی برای بررسی این قانون را رد کرده بود، زیرا قانون هنوز اجرایی نشده بود.

دادگاه قانون اساسی اتریش در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹ خورشیدی) نیز ممنوعیت قبلی استفاده از روسری در مدارس را که دختران زیر ۱۰ سال را شامل می‌شد، غیرقانونی اعلام کرده بود. به گفته دادگاه، این قانون علیه مسلمانان تبعیض قائل می‌شد و دولت موظف بود در مسائل دینی بی‌طرف بماند. دادگاه تاکید کرده بود که عدول از این اصل نیازمند توجیهی ویژه است.

کریستوف ویدرکر وزیر آموزش اتریش، در پاسخ به پرسش شبکه ملی این کشور درباره احتمال لغو قانون جدید از سوی دادگاه گفت: هیچ گاه نمی‌توان با اطمینان کامل گفت که چه اتفاقی خواهد افتاد.

سازمان‌های دانش‌آموزی وابسته به جناح چپ خواستار برگزاری اعتراضات شده‌اند. سال تحصیلی جدید روز دوشنبه در سه ایالت از مجموع ۹ ایالت اتریش، یعنی وین، ایالت همجوار اتریش سفلی و بورگن‌لاند در شرق این کشور، آغاز می‌شود و مدارس سایر ایالت‌ها نیز از هفته آینده بازگشایی خواهند شد.

بر اساس این قانون، مدرسه موظف است با هر دانش‌آموزی که از ممنوعیت استفاده از روسری سرپیچی کند، گفت‌وگو کند. پس از آن، در صورت ادامه تخلف، جریمه‌ای بین ۱۵۰ تا ۸۰۰ یورو برای او در نظر گرفته می‌شود.