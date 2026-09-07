کد خبر: 1378135
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

نشست فصلی شورای حکام در وین آغاز شد

شورای حکام نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور نمایندگان ۳۵ کشور عضو این شورا در وین آغاز به کار کرد.

جوان آنلاین: در این نشست موضوعات مختلفی از جمله گزارش عملکرد برنامه‌ای آژانس در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، ایمنی هسته‌ای و پرتوی، امنیت هسته‌ای، فعالیت‌های مرتبط با علوم و فناوری هسته‌ای، اجرای پادمان‌ها در کره شمالی و سوریه و ایمنی و امنیت هسته‌ای در اوکراین بررسی خواهد شد.

دبیرخانه آژانس در بیانیه مربوط به دستور کار این نشست، اجرای توافق‌نامه پادمان ان‌پی‌تی و مفاد مرتبط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران را نیز از موضوعات مورد بحث اعلام کرده است.

بر اساس گزارش‌ها ایالات متحده و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در تلاش هستند تا در این نشست قطعنامه‌ جدیدی را علیه ایران به تصویب برسانند.

تهران بارها هشدار داده است که شورای حکام نباید به ابزاری برای رفع مسئولیت از کشورهایی تبدیل شود که با حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و موازین ایمنی و امنیت هسته‌ای را نقض کرده‌اند. ایران همچنین تصریح کرده که هرگونه اقدام نسنجیده در شورای حکام با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز (دوشنبه) در نشست خبری گفت: اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا قطعاً نشانه بدنیتی است و نشان می‌دهد که به دنبال تشدید اوضاع هستند. حتماً جمهوری اسلامی ایران در قبال هر اقدام نسنجیده‌ای از طرف سه کشور اروپایی و آمریکا، تدابیر لازم را خواهد اندیشید. ما بارها به سه کشور اروپایی توصیه کرده‌ایم که از این حکمت ایرانی واقعاً درس بگیرند: آزموده را آزمودن خطاست.

نشست شورای حکام طبق روال معمول پشت درهای بسته برگزار می‌شود و رسانه‌ها امکان حضور در جلسات را ندارند. رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست را با سخنانی افتتاح کرد و قرار است ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی در یک نشست خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهد.

گروسی هفته گذشته با انتشار گزارشی برای اعضای شورای حکام اعلام کرد که برآورد این نهاد از ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ نسبت به گزارش‌های پیشین تغییری نکرده است.

وی در ادامه مدعی شد که طی سه ماه گذشته اطلاعاتی از ایران درباره وضعیت مواد هسته‌ای اعلام‌شده یا تأسیسات مرتبط دریافت نکرده و برای انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی میدانی نیز به این مراکز دسترسی نداشته است.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده‌اند که نحوه همکاری با آژانس، به‌ویژه درباره تأسیسات هسته‌ای که هدف تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، باید با لحاظ ملاحظات ایمنی و امنیتی و در چارچوب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ترتیبات تعیین‌شده از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام شود.

نشست فصلی شورای حکام بر اساس برنامه اعلام‌شده تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

شورای حکام یکی از ارکان اصلی تصمیم‌گیری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و از نمایندگان ۳۵ کشور تشکیل می‌شود. این شورا معمولاً پنج بار در سال شامل نشست‌های ماه‌های مارس، ژوئن و نوامبر و دو نشست در ماه سپتامبر تشکیل جلسه می‌دهد.

برچسب ها: شورای حکام ، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ، هسته ای
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

فرصت‌های ایستادن با شرق

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

لولو‌های سرخرمن جنگ

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

الزامات پیروزی ملت ایران در این مرحله از جنگ

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

بدون شرح

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار