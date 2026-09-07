نشست فصلی شورای حکام در وین آغاز شد

جوان آنلاین: در این نشست موضوعات مختلفی از جمله گزارش عملکرد برنامهای آژانس در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، ایمنی هستهای و پرتوی، امنیت هستهای، فعالیتهای مرتبط با علوم و فناوری هستهای، اجرای پادمانها در کره شمالی و سوریه و ایمنی و امنیت هستهای در اوکراین بررسی خواهد شد.
دبیرخانه آژانس در بیانیه مربوط به دستور کار این نشست، اجرای توافقنامه پادمان انپیتی و مفاد مرتبط قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران را نیز از موضوعات مورد بحث اعلام کرده است.
بر اساس گزارشها ایالات متحده و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در تلاش هستند تا در این نشست قطعنامه جدیدی را علیه ایران به تصویب برسانند.
تهران بارها هشدار داده است که شورای حکام نباید به ابزاری برای رفع مسئولیت از کشورهایی تبدیل شود که با حمله به تأسیسات هستهای تحت پادمان، اصول بنیادین حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و موازین ایمنی و امنیت هستهای را نقض کردهاند. ایران همچنین تصریح کرده که هرگونه اقدام نسنجیده در شورای حکام با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز (دوشنبه) در نشست خبری گفت: اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا قطعاً نشانه بدنیتی است و نشان میدهد که به دنبال تشدید اوضاع هستند. حتماً جمهوری اسلامی ایران در قبال هر اقدام نسنجیدهای از طرف سه کشور اروپایی و آمریکا، تدابیر لازم را خواهد اندیشید. ما بارها به سه کشور اروپایی توصیه کردهایم که از این حکمت ایرانی واقعاً درس بگیرند: آزموده را آزمودن خطاست.
نشست شورای حکام طبق روال معمول پشت درهای بسته برگزار میشود و رسانهها امکان حضور در جلسات را ندارند. رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشست را با سخنانی افتتاح کرد و قرار است ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی در یک نشست خبری به پرسشهای خبرنگاران پاسخ دهد.
گروسی هفته گذشته با انتشار گزارشی برای اعضای شورای حکام اعلام کرد که برآورد این نهاد از ذخایر اورانیوم غنیشده ایران تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ نسبت به گزارشهای پیشین تغییری نکرده است.
وی در ادامه مدعی شد که طی سه ماه گذشته اطلاعاتی از ایران درباره وضعیت مواد هستهای اعلامشده یا تأسیسات مرتبط دریافت نکرده و برای انجام فعالیتهای راستیآزمایی میدانی نیز به این مراکز دسترسی نداشته است.
مقامهای جمهوری اسلامی ایران تأکید کردهاند که نحوه همکاری با آژانس، بهویژه درباره تأسیسات هستهای که هدف تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفتهاند، باید با لحاظ ملاحظات ایمنی و امنیتی و در چارچوب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ترتیبات تعیینشده از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام شود.
نشست فصلی شورای حکام بر اساس برنامه اعلامشده تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.
شورای حکام یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و از نمایندگان ۳۵ کشور تشکیل میشود. این شورا معمولاً پنج بار در سال شامل نشستهای ماههای مارس، ژوئن و نوامبر و دو نشست در ماه سپتامبر تشکیل جلسه میدهد.