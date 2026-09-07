مخالفت کشورهای عضو، طرح دفاعی اتحادیه اروپا را ناکام گذاشت

مخالفت چند کشور عضو اتحادیه اروپا با تشکیل یک گروه مشورتی برای بررسی نیازهای دفاعی این اتحادیه، این طرح را تنها چند روز پس از اعلام آن متوقف کرد؛ گروهی که قرار بود با گرد هم آوردن کارشناسان امنیت و دفاع، راهکارهایی برای تقویت سریع‌تر توان دفاعی اروپا ارائه دهد.

جوان آنلاین: کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته گذشته از تشکیل گروهی جدید برای ارائه مشاوره درباره نیازهای دفاعی اروپا خبر داده بود، اما این طرح در پی مخالفت شدید کشورهای عضو کنار گذاشته شد.

کالاس هفته گذشته در نشست غیررسمی وزیران دفاع این اتحادیه در ایرلند از تشکیل یک نهاد مشورتی جدید خبر داد که قرار بود رهبران سیاسی و نظامی را گرد هم آورد تا به تدوین رویکردی تازه در زمینه دفاع اروپا کمک کند.

کالاس در یک نشست خبری گفت: هدف این است که برخی از برجسته‌ترین کارشناسان حوزه امنیت و دفاع را گرد هم بیاوریم تا راهکارهایی خلاقانه برای رفع سریع‌تر کاستی‌های موجود و افزایش اثربخشی اقداماتمان ارائه کنند.

یورونیوز نوشت: اما تنها چند روز بعد، این طرح بدون سر و صدا کنار گذاشته شد. افرادی که برای مراسم آغاز به کار این گروه، شامل یک گفت‌وگوی صمیمانه با کالاس، دعوت شده بودند، بعدازظهر یکشنبه (۱۵ شهریور) از لغو این برنامه که قرار بود امروز در بروکسل برگزار شود، مطلع شدند.

این تصمیم ناگهانی پس از آن اتخاذ شد که چند کشور عضو با تشکیل این گروه مخالفت کرده و آن را مسیر درستی برای پیشبرد سیاست دفاعی اروپا ندانستند. این گروه قرار بود تنها با ایفای نقش مشورتی، اختیار تصمیم‌گیری از طرف کشورهای عضو را نداشته باشد.

یک مقام اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود، به یورونیوز گفت: ارزیابی ما از این موضوع تغییری نکرده است و اروپا همچنان باید روند تقویت توان دفاعی خود را سریع‌تر کند. اروپا هنوز باید به همان پرسشی پاسخ دهد که این گروه برای یافتن راه‌حل آن طراحی شده بود؛ اینکه چگونه می‌توان دفاع اروپا را با سرعت بیشتری تقویت کرد.

در این گزارش آمده‌است: سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نیز در شرایطی تحت فشار قرار دارد که اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا به‌تدریج تلاش کرده است نقش و اختیار بیشتری در سیاست خارجی اتحادیه به دست آورد. این موضوع باعث بروز اختلاف‌هایی میان او و کالاس بر سر مسائل مهمی از جمله روابط با رژیم اسرائیل شده است.

بر اساس تازه‌ترین پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان، قرار است سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا مستقیما زیر نظر رئیس کمیسیون اروپا قرار گیرد؛ هرچند در همین طرح، اختیارات و حوزه مسئولیت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به شکل قابل توجهی گسترش خواهد یافت.