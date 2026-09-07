بحران سوخت در جهان ناشی از تجاوز آمریکا علیه ایران

جوان آنلاین: بازار نفت کوره در سه ماهه سوم سال با خطر کمبود منابع و ذخایر مواجه هستند زیرا تنش های ناشی از جنگ در منطقه باعث شده پالایشگاه ها تولید گازوئیل، بنزین و سوخت هواپیما را در اولویت قرار دهند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، شرکت مشاوره ای انرژی اسپکتس برآورد کرده است که کسری جهانی در بخش عرضه نفت کوره به ۲۱۸ هزار بشکه در روز برسد.

همچنین شرکت ریستاد انرژی اعلام کرد، عرضه این نوع محصولات به دلیل تداوم تنش ها در منطقه همچنان با کمبود شدید مواجه خواهد بود.

پیش بینی می شود کشورهای آسیایی بیش از سایر کشورها از تبعات این روند تأثیر بگیرند زیرا وابستگی زیادی به واردات از منطقه خلیج فارس دارند. سنگاپور که بزرگ ترین مرکز سوخت رسانی به کشتی ها در جهان است بیش از نیمی از نیاز خود را که نزدیک به یک میلیون بشکه در روز است از طریق واردات تأمین می کند.