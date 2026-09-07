قیمت بنزین در «اسرائیل» رکورد زد

قیمت بنزین در اراضی اشغالی فلسطین تحت تاثیر تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران، افزایش یافت و رژیم صهیونیستی را وادار کرد برای کنترل قیمت‌ها، مالیات بر سوخت را به مدت دو ماه کاهش دهد.

جوان آنلاین: بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، روز یکشنبه، در پی افزایش قیمت بنزین مرتبط با تجاوز نظامی آمریکا به ایران، دستوری را برای کاهش مالیات بر سوخت این کشور به مدت دو ماه امضا کرد.

به گزارش ایسنا، وزارت انرژی این رژیم، قیمت بنزین را در ابتدای هر ماه تنظیم می‌کند. در اول سپتامبر، قیمت بنزین با ۰.۱۶ شِکِل در هر لیتر افزایش، به ۸.۲۵ شِکِل (۲.۷۴ دلار) در هر لیتر صعود کرد و به بالاترین حد خود رسید. بنزین در اراضی اشغالی فلسطین با قیمت ۱۰.۴۱ دلار به ازای هر گالن، در میان گران‌ترین بنزین‌های جهان قرار دارد.

مالیات غیر مستقیم سوخت که به عنوان مالیات «آبی» (بلو) شناخته می‌شود، ۴۴ درصد قیمت بنزین را تشکیل می‌دهد و در ابتدای ماه ۳.۶۶ شِکِل در هر لیتر بود. مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ درصد و قیمت جهانی نفت ۳۳ درصد هزینه را تشکیل می‌دهد.

بر اساس گزارش اینوستینگ، اسموتریچ دستور کاهش ۰.۵ شِکِل مالیات هر لیتر را صادر کرد که قیمت بنزین را از نیمه شب دوشنبه به ۷.۷۵ شِکِل در هر لیتر کاهش می‌دهد.

در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی، قیمت نفت خام برنت با یک دلار و ۲۰ سنت یا ۱.۲۵ درصد افزایش، به ۹۷ دلار و ۴۸ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۱۴ سنت یا ۱.۲۵ درصد افزایش، به ۹۲ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید.