کد خبر: 1378128
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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

علی الخطیب: جنوب لبنان نباید به برگ انتخاباتی صهیونیست‌ها تبدیل شود

شیخ علی الخطیب نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان ضمن ابراز نگرانی نسبت به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور، خواستار اتخاذ گزینه‌هایی جایگزین برای مذاکرات مستقیم با تل‌آویو شد.

جوان آنلاین: شیخ علی الخطیب، نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان نسبت به نبود هرگونه موضع بازدارنده عربی یا بین‌المللی در قبال جنایت‌های پیاپی رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور ابراز تأسف کرد و گفت: این حملات مراکز درمانی و رسمی و همچنین غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد و منجر به شهادت و مجروح شدن شهروندان لبنانی شده که آخرین مورد آن کشتار کفررمان بوده و این حملات بدون هیچ بازخواست یا نظارتی ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش رادیو النور، شیخ الخطیب در ادامه گفت: ما به‌شدت مخالف آن هستیم که جنوب لبنان به برگ انتخاباتی نزد جریان صهیونیست حاکم تبدیل شود. مقامات لبنان به اظهاراتی بسنده می‌کنند که در توقف این جنایت‌ها تأثیری ندارد و همچنان بر مذاکرات با دشمن به‌عنوان تنها گزینه تکیه می‌کنند؛ این در حالی است که دورهای پیشین مذاکرات نتوانسته دشمن را از جنگ نسل‌کشی که علیه مردم، شهرها و مناطق آسیب‌دیده به راه انداخته است، بازدارد.

وی افزود: سکوت بین‌المللی در قبال این تجاوزات، کم‌خطرتر از خود تجاوزات نیست، زیرا پوشش سیاسی لازم برای تداوم آنها را فراهم می‌کند و اعتماد به نظام عدالت بین‌المللی را که قرار است از ملت‌ها و حقوق آنها حمایت کند، تضعیف می‌کند. همچنین بسنده کردن به بیانیه‌های ابراز نگرانی و محکومیت، بدون اتخاذ اقدامات عملی، پرسش‌های جدی درباره معیارهای دوگانه حاکم بر مواضع کشورهای بزرگ در قبال لبنان و منطقه مطرح می‌کند.

شیخ الخطیب همچنین تصریح کرد: در سطح عربی نیز نبود یک موضع متحد و مؤثر متناسب با میزان چالش‌هایی که لبنان با آن مواجه است، جنوب و مردم آن را در برابر تجاوزات مکرر در وضعیتی بدون حفاظت باقی می‌گذارد. آنچه لازم است، تنها صدور بیانیه‌های همبستگی نیست، بلکه اقدام سیاسی و دیپلماتیک جدی در مجامع بین‌المللی برای اعمال فشار با هدف توقف نقض‌ها، حمایت از غیرنظامیان و حفظ حاکمیت لبنان است.

وی اظهار کرد: سخن گفتن از ایجاد منطقه‌ای خاکستری در جنوب لبنان به‌عنوان جایگزینی برای منطقه امنیتی زرد مانند فریبکاری است، زیرا تحقق چنین طرحی چیزی جز تثبیت اشغالگری نخواهد بود. لازمه مقابله با این طرح خروج کامل و همه‌جانبه دشمن از اراضی لبنان و بازگشت مردم ما به شهرها و مناطق خود و بازسازی آنهاست.

الخطیب در ادامه نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داد و از ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان خواست به‌سرعت برای برگزاری گفت‌وگوی ملی میان گروه‌های لبنانی با هدف دستیابی به چشم‌اندازی جدید برای آینده فراخوان دهد؛ چشم‌اندازی که بر گزینه‌هایی جایگزین مذاکرات مستقیم استوار باشد.

وی ادامه داد: مذاکرات به نتیجه‌ای نرسیده است و هیچ برگ برنده‌ای برای تقویت موضع لبنان در این مذاکرات وجود ندارد و ما از ابتدا با آن مخالفت کرده بودیم.

برچسب ها: جنوب لبنان ، رژیم صهیونیستی ، جنگ لبنان
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