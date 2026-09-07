نگاهداری: آمریکا فهمید که با تقابل نظامی امکان تسلیم ایران وجود ندارد

جوان آنلاین: بابک نگاهداری، با اشااره به عبور موفق ایران از دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه و توقف ماشین جنگی آمریکا و متعاقب آن تغییر فاز به سمت محاصره دریایی، فشار همهجانبه اقتصادی و جنگ شناختی، در خصوص مختصات این میدان جدید، گفت: جنگ ۴۰ روزه انگاره «ایران ضعیف» را در نظام محاسباتی دشمن برای همیشه نابود کرد. آمریکا فهمید که با تقابل نظامی امکان تسلیم ایران وجود ندارد. بنابراین، راهبرد خود را از براندازی نظامی به پروژه «دولت فرومانده» تغییر داد.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه مختصات این میدان جدید، کشاندن کشور به وضعیت فرسایشی «نه جنگ، نه صلح» است، تصریح کرد: آمریکا میخواهد با محاصره دریایی و فشار اقتصادی، افق تصمیمگیری در کشور را کوتاه کند و ما دائماً مشغول رتق و فتق امور و چالشهای روزمره باشیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در تشریح راهکار قطعی برای عقب راندن آمریکا و ایجاد ناامیدی در آنها، یادآور شد: ما به یک بازدارندگی همهجانبه و شبکهای نیاز داریم. موشک بازدارنده است، اما به تنهایی چشم طمع دشمن علیه ما را کور نمیکند. برای تولید ناامیدی استراتژیک در دشمن، ما باید در سه سطح، سیاستهای کاملاً عملیاتی و روی زمین را اجرا کنیم.
نباید دچار انزوای راهبردی شویم
وی توضیح داد: اول بازدارندگی ژئواکونومیک و خروج از «معمای تاسمانی» است. ما نباید دچار انزوای راهبردی یا همان «معمای تاسمانی» شویم. راه جلوگیری قطعی آمریکا از تحریم و محاصره، التماس به غرب نیست؛ بلکه گره زدن غیرقابلبازگشت اقتصاد ایران به زنجیرههای ارزش جهانی است.
در پرونده چین نباید تنها به مناسبات دوجانبه بسنده کنیم
نگاهداری با بیان اینکه باید در میانمدت، واگرایی از ایران را برای بازیگران بینالمللی مشمول هزینههای سنگین و معنادار کنیم، خاطرنشان کرد: به عنوان یک اقدام کاملاً ملموس، در پرونده چین نباید به مناسبات دوجانبه بسنده کنیم؛ بلکه باید جایگاه ایران در زنجیرههای اقتصادی و فناورانه آسیا تثبیت شود.
محاصره اقتصادی زمانی اثر میکند که ما به یک محصول متکی باشیم
وی دومین موضوع را جراحی اقتصاد داخلی دانست و تاکید کرد: محاصره اقتصادی زمانی اثر میکند که ما به یک محصول متکی باشیم. ما باید از وابستگی به دولت نفتی و اقتصاد مبتنی بر هیدروکربنیسم که ذاتاً غیرخلاق است، عبور کنیم. تجویز مشخص ما در مرکز پژوهشها، حرکت به سمت اقتصاد تولیدگرا، مردمی و ژئوپلیتیکی است.
در حکمرانی باید با عارضه فرداخواری مقابله کنیم
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، خاطرنشان کرد: در حکمرانی نیز باید با عارضه فرداخواری مقابله کنیم؛ یعنی پایان دادن به تصمیماتی که امروز برای سیاستمداران محبوبیت میآورد اما هزینه آن از جیب آینده ایران پرداخت میشود.
دشمن روی گسلهای اجتماعی داخل کشور سرمایهگذاری کرده است
وی سومین نکته را بازدارندگی شناختی و اجتماعی برشمرد و گفت: دشمن بر روی گسلهای اجتماعی داخل کشور سرمایهگذاری کرده است. تنها خوبی ترامپ این است که نیات شوم و تصمیمات پشت پرده را گاهاً به سادهترین زبان افشا میکند. در همین یک هفته گذشته مقامات آمریکایی، ۵ بار از نقشه خود برای ایجاد ناامنی در ایران صحبت کردهاند. برنامه ایجاد اغتشاش در کشور واضح است. برای همین است که رهبر معظم انقلاب تقریباً در تمامی پیامهای خود بر روی مسئله انسجام اجتماعی و اتحاد ملی با این جدیت تاکید دارند.
پایان ایرانی جنگ زمانی است که ما ایران قویتر را بر همگان اثبات کنیم
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در تبیین نقطه پایان این نبرد فرسایشی با بیان اینکه آمریکا زمانی محاصره و فشار را متوقف میکند که ببیند اهرمهایش کار نمیکند، تصریح کرد: پایان ایرانی این جنگ زمانی است که ما ایران هر چه قویتر و هر چه منسجمتر را در داخل و خارج بر همگان اثبات کنیم و مقاومت نظامی را به یک نظم منطقهای متکی بر راهبرد همسرنوشتی تبدیل کنیم. اگر ساختار تصمیمسازی و تصمیمگیری ما اسیر دعواهای جناحی نشود، تبدیل این تهدید به یک جهش بزرگ تاریخی کاملاً در دسترس است.