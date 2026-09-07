کد خبر: 1378126
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۴
سیاست » اخبار کلی

نگاهداری: آمریکا فهمید که با تقابل نظامی امکان تسلیم ایران وجود ندارد

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه آمریکا فهمید که با تقابل نظامی امکان تسلیم ایران وجود ندارد، گفت: آمریکا زمانی محاصره و فشار را متوقف می‌کند که ببیند اهرم‌هایش کار نمی‌کند.

جوان آنلاین: بابک نگاهداری، با اشااره به عبور موفق ایران از دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه و توقف ماشین جنگی آمریکا و متعاقب آن تغییر فاز به سمت محاصره دریایی، فشار همه‌جانبه اقتصادی و جنگ شناختی، در خصوص مختصات این میدان جدید، گفت: جنگ ۴۰ روزه انگاره «ایران ضعیف» را در نظام محاسباتی دشمن برای همیشه نابود کرد. آمریکا فهمید که با تقابل نظامی امکان تسلیم ایران وجود ندارد. بنابراین، راهبرد خود را از براندازی نظامی به پروژه «دولت فرومانده» تغییر داد.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه مختصات این میدان جدید، کشاندن کشور به وضعیت فرسایشی «نه جنگ، نه صلح» است، تصریح کرد: آمریکا می‌خواهد با محاصره دریایی و فشار اقتصادی، افق تصمیم‌گیری در کشور را کوتاه کند و ما دائماً مشغول رتق و فتق امور و چالش‌های روزمره باشیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح راهکار قطعی برای عقب راندن آمریکا و ایجاد ناامیدی در آن‌ها، یادآور شد: ما به یک بازدارندگی همه‌جانبه و شبکه‌ای نیاز داریم. موشک بازدارنده است، اما به تنهایی چشم طمع دشمن علیه ما را کور نمی‌کند. برای تولید ناامیدی استراتژیک در دشمن، ما باید در سه سطح، سیاست‌های کاملاً عملیاتی و روی زمین را اجرا کنیم.

نباید دچار انزوای راهبردی شویم

وی توضیح داد: اول بازدارندگی ژئواکونومیک و خروج از «معمای تاسمانی» است. ما نباید دچار انزوای راهبردی یا همان «معمای تاسمانی» شویم. راه جلوگیری قطعی آمریکا از تحریم و محاصره، التماس به غرب نیست؛ بلکه گره زدن غیرقابل‌بازگشت اقتصاد ایران به زنجیره‌های ارزش جهانی است.

در پرونده چین نباید تنها به مناسبات دوجانبه بسنده کنیم

نگاهداری با بیان اینکه باید در میان‌مدت، واگرایی از ایران را برای بازیگران بین‌المللی مشمول هزینه‌های سنگین و معنادار کنیم، خاطرنشان کرد: به عنوان یک اقدام کاملاً ملموس، در پرونده چین نباید به مناسبات دوجانبه بسنده کنیم؛ بلکه باید جایگاه ایران در زنجیره‌های اقتصادی و فناورانه آسیا تثبیت شود.

محاصره اقتصادی زمانی اثر می‌کند که ما به یک محصول متکی باشیم

وی دومین موضوع را جراحی اقتصاد داخلی دانست و تاکید کرد: محاصره اقتصادی زمانی اثر می‌کند که ما به یک محصول متکی باشیم. ما باید از وابستگی به دولت نفتی و اقتصاد مبتنی بر هیدروکربنیسم که ذاتاً غیرخلاق است، عبور کنیم. تجویز مشخص ما در مرکز پژوهش‌ها، حرکت به سمت اقتصاد تولیدگرا، مردمی و ژئوپلیتیکی است.

در حکمرانی باید با عارضه فرداخواری مقابله کنیم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: در حکمرانی نیز باید با عارضه فرداخواری مقابله کنیم؛ یعنی پایان دادن به تصمیماتی که امروز برای سیاستمداران محبوبیت می‌آورد اما هزینه آن از جیب آینده ایران پرداخت می‌شود.

دشمن روی گسل‌های اجتماعی داخل کشور سرمایه‌گذاری کرده است

وی سومین نکته را بازدارندگی شناختی و اجتماعی برشمرد و گفت: دشمن بر روی گسل‌های اجتماعی داخل کشور سرمایه‌گذاری کرده است. تنها خوبی ترامپ این است که نیات شوم و تصمیمات پشت پرده را گاهاً به ساده‌ترین زبان افشا می‌کند. در همین یک هفته گذشته مقامات آمریکایی، ۵ بار از نقشه خود برای ایجاد ناامنی در ایران صحبت کرده‌اند. برنامه‌ ایجاد اغتشاش در کشور واضح است. برای همین است که رهبر معظم انقلاب تقریباً در تمامی پیام‌های خود بر روی مسئله انسجام اجتماعی و اتحاد ملی با این جدیت تاکید دارند.

پایان ایرانی جنگ زمانی است که ما ایران قوی‌تر را بر همگان اثبات کنیم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تبیین نقطه پایان این نبرد فرسایشی با بیان اینکه آمریکا زمانی محاصره و فشار را متوقف می‌کند که ببیند اهرم‌هایش کار نمی‌کند، تصریح کرد: پایان ایرانی این جنگ زمانی است که ما ایران هر چه قوی‌تر و هر چه منسجم‌تر را در داخل و خارج بر همگان اثبات کنیم و مقاومت نظامی را به یک نظم منطقه‌ای متکی بر راهبرد هم‌سرنوشتی تبدیل کنیم. اگر ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ما اسیر دعواهای جناحی نشود، تبدیل این تهدید به یک جهش بزرگ تاریخی کاملاً در دسترس است.

برچسب ها: بابک نگاهداری ، مرکز پژوهش های مجلس ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

فرصت‌های ایستادن با شرق

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

لولو‌های سرخرمن جنگ

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

الزامات پیروزی ملت ایران در این مرحله از جنگ

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

بدون شرح

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار