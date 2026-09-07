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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴
جامعه » اخبار كلی

مرکز هوش مصنوعی شهرداری تهران تأسیس می‌شود

هوش مصنوعی شهردار تهران در بازدید از سازمان فاوا، دستور تأسیس مرکز هوش مصنوعی شهرداری تهران را برای توسعه راهکارهای هوشمند و داده‌محور در مدیریت شهری صادر کرد.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی شهردار تهران، در ابتدای بازدید خود در جریان عملکرد زیرساخت‌های حیاتی فناوری اطلاعات شهرداری تهران که در دوران جنگ ۴۰ روزه اخیر نقش کلیدی ایفا کردند، قرار گرفت. این زیرساخت‌ها، با تلاش مستمر و شبانه‌روزی متخصصان سازمان فاوا و در مواجهه با حملات سایبری منتسب به رژیم صهیونیستی و آمریکا، پایداری خود را حفظ نمودند و از این رو، ارائه خدمات الکترونیک شهرداری به شهروندان بدون وقفه ادامه یافت.

حفظ پایداری مراکز داده، تأمین امنیت سامانه‌های حیاتی، تضمین تداوم ارتباط بین واحدهای مختلف شهرداری و امکان مدیریت برخط خدمات شهری، از مهم‌ترین دستاوردهایی بود که در این بخش به استحضار شهردار تهران رسید. زاکانی ضمن قدردانی از مدیران و کارشناسان سازمان فاوا، این اقدامات را نمونه‌ای برجسته از نقش حیاتی فناوری در استمرار خدمات عمومی در شرایط بحرانی برشمرد.

یکی دیگر از محورهای مهم این بازدید، توسعه زیرساخت «مرکز عملیات امنیت» (SOC) در سازمان فاوا بود. این مرکز با پایش دائمی شبکه‌ها و سامانه‌ها، شناسایی فعالیت‌های مشکوک و واکنش سریع به تهدیدات سایبری، نقشی اساسی در ارتقای امنیت دیجیتال و حفاظت از داده‌ها و خدمات حیاتی شهرداری ایفا می‌کند. این قابلیت، برای اولین بار در سازمان فاوا با چنین ساختار و سطح تمرکزی توسعه یافته است.

شهردار تهران ضمن بازدید از زیرساخت «پروفایل املاک»، از نتایج این پروژه در تحقق درآمدهای پایدار شهری ابراز خرسندی کرد. سامانه‌ای داده‌محور که اطلاعات مربوط به املاک، سوابق عوارض و بدهی‌های شهری را در قالبی یکپارچه گردآوری می‌کند. در این بخش، گزارشی جامع از اقدامات سازمان فاوا در خصوص شناسایی دقیق بدهی‌ها، تسهیل فرآیند پرداخت و افزایش وصول مطالبات و عوارض شهرداری ارائه شد.

سامانه «پروفایل یکپارچه شهروندان» بخش دیگری از این بازدید را به خود اختصاص داد. این سامانه با تجمیع و سازماندهی داده‌های شهروندان و خدمات شهری، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و ارائه خدمات متناسب با نیازهای گروه‌های مختلف اجتماعی را میسر می‌سازد. شهردار تهران، پس از مشاهده قابلیت‌های این زیرساخت، دستور داد تا از «پروفایل شهروندان» در «قرارگاه معیشت شهرداری تهران» به منظور شناسایی جامعه هدف، تخصیص مؤثر خدمات حمایتی و اجرای هوشمند برنامه‌های معیشتی استفاده شود.

همچنین سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند و پلتفرم‌های مرتبط با آن توسط صادق‌زاده، مدیرعامل سازمان فاوا به شهردار تهران معرفی شد. در این بخش، همزمان با آغاز سال تحصیلی و افزایش سفرهای شهری در اوایل مهرماه، طرح کمپین ترویج استفاده از اسکوترهای برقی در سامانه شهرزاد تشریح گردید. این کمپین با هدف گسترش «حمل‌ونقل خرد» (میکروموبیلیتی)، کاهش استفاده از خودروهای شخصی، بهبود سفرهای کوتاه مسافت و تکمیل زنجیره حمل‌ونقل عمومی شهر تهران طراحی شده است.

در ادامه، پس از ارائه گزارشی از سامانه‌ها و ظرفیت‌های فناورانه مدیریت شهری، مدیرعامل سازمان فاوا پیشنهاد تأسیس یک مرکز تخصصی برای توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی را مطرح کرد. شهردار تهران نیز با تأکید بر ضرورت حرکت شهرداری به سمت مدیریت داده‌محور و بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های روز و هوشمند، دستور راه‌اندازی «مرکز هوش مصنوعی شهرداری تهران» زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات را صادر کرد.

این مرکز مسئولیت ایجاد چارچوبی یکپارچه برای پروژه‌های هوش مصنوعی شهرداری را بر عهده خواهد داشت و زمینه را برای استفاده از تحلیل کلان‌داده‌ها، خدمات هوشمند شهروندی، پیش‌بینی نیازهای شهری، بهینه‌سازی فرآیندها، تقویت امنیت سایبری و پشتیبانی هوشمند از تصمیم‌گیری مدیران شهری فراهم خواهد کرد.

در پایان این بازدید، شهردار تهران عملکرد یک‌ساله سازمان فاوا را شایسته تقدیر دانست. زاکانی با تأکید بر نقش محوری این سازمان در توسعه زیرساخت‌های هوشمند و حفظ پایداری خدمات شهری، از تلاش‌های متخصصان این مجموعه در تحقق مسیر شهرداری هوشمند قدردانی کرد.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، هوش مصنوعی ملی ، شهرداری تهران
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