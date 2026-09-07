از سرزمین‌های اشغالی حکایت دارد؛ روندی که با خروج صدها نفر به‌ویژه جراحان و پزشکان متخصص، نظام درمانی اسرائیل را با کمبود نیروی انسانی مواجه کرده است.

جوان آنلاین: روزنامه «یدیعوت آحارانوت» در گزارشی با اشاره به وضعیت نظام سلامت رژیم صهیونیستی، درباره پیامدهای تشدید روند مهاجرت پزشکان و نیروهای متخصص از سرزمین‌های اشغالی هشدار داد.

نظام درمانی این رژیم در شرایطی با موج فزاینده خروج پزشکان مواجه است که پیش از این نیز با کمبود نیروی متخصص، ساعات کاری سنگین، فرسودگی شغلی و محدودیت‌های بودجه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

یدیعوت آحارانوت بر اساس داده‌های مطالعه‌ای انجام‌شده در دانشگاه تل‌آویو نوشت، رژیم صهیونیستی طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در مجموع ۵۰۹ پزشک خود را از دست داده است؛ رقمی که میانگین سالانه آن به حدود ۲۵۵ پزشک می‌رسد و در مقایسه با نرخ مهاجرت پزشکان در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، پنج برابر افزایش یافته است.

همچنین آمارها حاکی است، در سال ۲۰۲۱، ۱۱۶ پزشک سرزمین‌های اشغالی را ترک کردند؛ این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۱۳۵ نفر و در سال ۲۰۲۳، ۱۸۱ نفر بود. در سال ۲۰۲۴ نیز شمار پزشکان مهاجرت‌کرده به ۳۲۸ نفر افزایش یافت.

این مطالعه همچنین نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴، حدود ۵۳۰ پزشک برای مدت طولانی اراضی اشغالی را ترک کرده‌ و تنها ۲۰۲ نفر بازگشتند. در سال ۲۰۲۵ نیز برآورد شده که حدود ۴۱۹ پزشک، بر اساس معیار اقامت حداقل سه ماه متوالی در خارج، سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده‌اند.

این گزارش اشاره کرده که جراحان در صدر فهرست پزشکانی هستند که سرزمین‌های اشغالی را ترک می‌کنند.

بر اساس این پژوهش، حدود ۱۸۸ جراح طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ مهاجرت کرده‌اند که نزدیک به ۶ درصد از متخصصان جراحی دارای مجوز را شامل می‌شود. ارتوپدی، جراحی پلاستیک، اورولوژی، عروق، مغز و اعصاب، قلب و قفسه سینه، جراحی کودکان و جراحی دست از جمله تخصص‌های درگیر با این موج مهاجرت هستند.

همچنین ۱۱۶ پزشک در رشته‌های پوست، چشم‌پزشکی و گوش، حلق و بینی از فلسطین اشغالی خارج شده‌اند که حدود ۶.۲ درصد نیروی کار این رشته‌ها را تشکیل می‌دهد. در سایر تخصص‌ها نیز ۲۱۵ پزشک متخصص داخلی، ۹۸ پزشک در رشته‌هایی همچون بیهوشی، رادیولوژی و پاتولوژی، ۷۲ پزشک زنان، ۵۱ روانپزشک و ۳۹ پزشک در حوزه مراقبت‌های ویژه و اورژانس مهاجرت کرده‌اند.

با این حال، یکی از نشانه‌های نگران‌کننده در این روند، افزایش سهم پزشکان باتجربه در میان مهاجران است. بر اساس این مطالعه، سهم پزشکان بالای ۴۵ سال در میان افرادی که در فاصله ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ سرزمین های اشغالی را ترک کرده‌اند به ۲۳ درصد رسیده، در حالی که این رقم در دهه پیش از آن ۱۴ درصد بوده است.

پژوهشگران دانشگاه تل‌آویو هشدار داده‌اند که نظام درمانی اسرائیل به آستانه‌ای بحرانی نزدیک می‌شود؛ نقطه‌ای که در آن خروج هر پزشک می‌تواند سایر پزشکان را نیز به مهاجرت ترغیب کند.

به گفته محققان، تشدید تنش‌ها، تداوم شوک‌های سیاسی، امنیتی یا اقتصادی می‌تواند موج مهاجرت پزشکان را تشدید کند؛ به‌گونه‌ای که نظام سلامت دیگر ظرفیت جبران سریع این کمبود را نداشته باشد. آنها خواستار برخورد فوری با مهاجرت پزشکان به عنوان یک خطر برای رژیم صهیونیستی شده‌اند.