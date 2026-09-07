نفوذ از دریچه اشتغال؛ تلاش رژیم صهیونیستی برای جذب کارگران دروزی سوریه

رژیم صهیونیستی در حالی که با چالش جدی در زمینه نیروی کار مواجه است، برخی منابع از طرح جدیدی برای جذب کارگران دروزی سوریه و ورود آنان به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» گزارش داد که کنست در حال بررسی طرحی برای صدور مجوز ورود کارگران جامعه دروزی سوریه به سرزمین‌های اشغالی با هدف اشتغال است.

این روزنامه نوشت، یکی از اهداف اصلی طرح مذکور، جبران کمبود نیروی انسانی، به‌ویژه در بخش کشاورزی است.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد مطرح‌شده صرفاً به استفاده از کارگران در مزارع محدود نمی‌شود و برنامه‌هایی برای آموزش حرفه‌ای آنان در حوزه‌هایی از جمله کشاورزی، پزشکی و دیگر مشاغل نیز در نظر گرفته شده است.

یدیعوت آحارانوت با اشاره به اختلاف چشمگیر سطح دستمزدها میان سوریه و سرزمین‌های اشغالی، مدعی شد که این شکاف اقتصادی می‌تواند انگیزه قابل توجهی برای کارگران سوری ایجاد کند.

بر اساس برآورد این رسانه، درآمد یک روز کار در سرزمین‌های اشغالی ممکن است با حدود سه ماه حقوق در سوریه برابری کند.

همزمان، رسانه‌های عبری گزارش داده‌اند که ارتش رژیم صهیونیستی در حال آماده‌سازی سازوکارهایی برای تسهیل دیدار و ارتباط میان دروزی‌های سوریه و دروزی‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی است.

بر اساس این گزارش‌ها، احتمال دارد این دیدارها در محل مشخصی در نزدیکی مرز و در سمت سوریه برگزار شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد طرح اقتصادی جدید با برنامه‌های گسترده‌تر تل‌آویو برای گسترش نفوذ در میان طایفه دروزی جنوب سوریه ارتباط دارد.

انتشار این خبر در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی پیش‌تر نیز از طرحی برای انتقال کارگران دروزی از جنوب سوریه به ارتفاعات جولان اشغالی مطرح کرده بود و رسانه‌های عبری در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) از جزئیات آن پرده برداشتند.

در آن زمان، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که مقام‌های این رژیم در آخرین لحظات تصمیم به لغو طرح ورود کارگران سوریه گرفته‌اند؛ این در حالی بود که مقدمات اجرای آن به مراحل پیشرفته‌ای رسیده بود.

شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان) نیز اعلام کرده بود که این طرح با هدف انتقال کارگران از روستاهای دروزی نشین جنوب سوریه برای اشتغال در بخش‌های کشاورزی و ساخت‌وساز در جولان اشغالی طراحی شده و هفته‌ها برای اجرای آن برنامه‌ریزی شده بود.

از سوی دیگر، کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داده بود که پس از اعتراض یکی از نهادهای امنیتی، ساختار سیاسی این رژیم دستورالعمل‌هایی برای تعلیق ورود کارگران دروزی سوریه صادر کرده است.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که درگیری بین نیروهای دولت موقت سوریه و عشایر بادیه‌نشین متحد با این نیروها از یک سو و نیروهای دروزی از سوی دیگر در استان سویداء در جنوب سوریه همچنان ادامه دارد.

رژیم صهیونیستی پس از سقوط بشار اسد، رئیس جمهوری سابق سوریه با بهره‌گیری از شرایط جدید، سیاست اشغالگری خود را در بخش‌های جنوبی از خاک سوریه افزایش داده و همزمان تلاش می‌کند دامنه نفوذ و ارتباطات خود را در مناطق مرزی و در میان جوامع محلی گسترش دهد.