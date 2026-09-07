تحلیلگر عرب: ترامپ مرتکب یک خطای راهبردی پرهزینه در جنگ با ایران شد

جوان آنلاین: عبدالله خلیفه الشایجی در این تحلیل که در روزنامه القدس العربی به چاپ رسیده است، نوشت: ترامپ و کسانی که پیش از او جنگهایی را بر اساس محاسبات و ارزیابی های نادرست آغاز کردند، می بایست از تجربیات پیشینیان خود - از جمله روسای جمهور کلینتون، بوش پسر، اوباما و بایدن و حتی خود ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریاش - درس میگرفتند و از درگیری با ایران با تحریک های نتانیاهو خودداری میکردند.
وی افزود: روسای جمهور قبلی آمریکا با طرح های نخست وزیر اسرائیل برای حمله به ایران مخالفت کردند، اما ترامپ در دام طرح ها و نقشه های وی افتاد و با آغاز دو جنگ علیه ایران در هشت ماه، مرتکب یک خطای راهبردی پرهزینه شد.
ترامپ گرفتار در جنگی که نه میتواند در آن پیروز شود و نه میتواند ایران را وادار به تسلیم کند
این استاد دانشگاه کویت ادامه داد: اگر ترامپ به هشدارهای رهبران نظامی و استراتژیست ها در مورد خطرات محاسبات نادرست و آغاز جنگ بر اساس محاسبات ناقص توجه میکرد، در این دام پرهزینه گرفتار نمیشد. سون تزو، استراتژیست نظامی چینی در کتاب هنر رزم درباره جنگ هشدار داده است: بزرگترین اشتباه در جنگ، دست کم گرفتن دشمن و ارزیابی نادرست از قدرت اوست.
نیکولو ماکیاولی سیاستمدار ایتالیایی نیز هشدار داده است: شما میتوانید هر زمان که بخواهید جنگی را آغاز کنید، اما نمیتوانید هر زمان که بخواهید آن را تمام کنید.
هنری کیسینجر سیاستمدار و دیپلمات آمریکایی نیز گفته است: جنگها نه به دلیل نبود قدرت بلکه به دلیل محاسبه اشتباه در موازنه قدرت آغاز میشوند.
الشایجی افزود: بنابراین، ترامپ درگیر جنگی شد که نه میتواند در آن پیروز شود و نه میتواند ایران را مجبور به تسلیم شدن و باز کردن تنگه هرمز کند. این جنگ جایگاه ایالات متحده و اعتبار و محبوبیت او را از بین میبرد و شانس حزب او را برای حفظ اکثریت ناچیز خود در مجلس نمایندگان و سنا در انتخابات میاندورهای نوامبر آینده (آبان) تهدید میکند.
این تحلیلگر سیاسی عرب اضافه کرد، ترامپ و نتانیاهو شش ماه پیش در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، (۹ اسفند ۱۴۰۴) حملاتی را علیه ایران به بهانه جلوگیری از تهدید هستهای فوری ایران آغاز کردند. با این حال، هدف اعلام نشده تغییر نظام در این کشور و تحقق رویای نتانیاهو برای تبدیل شدن به رهبر صهیونیستی بود که شکست تاریخی را به ایران تحمیل کرد.
وی نوشت: ترامپ آن زمان اعلام کرد جنگی که نتانیاهو و رئیس موساد(دیوید بارنیا) او را به آن کشاندهاند، مانند یک گردش خواهد بود و تنها شش هفته طول خواهد کشید، اما این جنگ اکنون وارد هفتمین ماه خود و به حالت (نه جنگ و نه صلح) تبدیل شده و فعلا هیچ کورسوی امیدی برای پایان آن مشاهده نمی شود.
الشایجی تاکید کرد، تحلیل رفتن منابع کشورهای بزرگ و قدرتمند در جنگهای بیهوده به دلیل محاسبات اشتباه و ناکامی در تبدیل کردن دستاوردهای نظامی به اهرم فشار در میز مذاکره برای گرفتن امتیاز از دشمن و مجبور کردن آنها به پذیرش شرایط خود، از جمله نشانه های شکست راهبردی در هر جنگی است.
این استاد دانشگاه کویت در ادامه نوشت: ژنرالهای آمریکایی در یک ارزیابی اطلاعاتی و نظامی طبقهبندی شده در پایان ماه اوت (مرداد - شهریور) که به بیرون درز کرده است، هشداری جدی به پیت هگست وزیر جنگ آمریکا دادند که بیانگر هزینه و خطرهای محاسبات اشتباه در مورد این جنگ بود. در این هشدار، رهبران نظامی ایالات متحده، فرماندهان منطقهای و فرماندهان منطقه هند و اقیانوس آرام که مسئول مقابله با چین هستند، هشدار دادند که جنگ با ایران منابع آمریکا را بیش از حد از بین برده و بیش از حد طولانی شده است.
وی افزود: فرماندهان ارتش آمریکا قبلا به وزیر جنگ هشدار داده بودند و دن دریکسول وزیر ارتش هم در اعتراض به سیاست های وزیر جنگ استعفا کرد، او هشدار داد که این جنگ با منحرف کردن تمرکز راهبردی آمریکا، آمادگی نیروهای مسلح را برای مقابله با چین و روسیه کاهش میدهد. این فرماندهان نظامی اینگونه استدلال کردند که این امر به چین فرصت و انگیزه میدهد تا نفوذ خود را گسترش دهد، رهبران نظامی همچنین در مورد کاهش ذخایر تجهیزات، سلاحها، سیستمهای دفاع موشکی و مهمات هدایتشونده دقیق هشدار دادند؛ آنها به فرسایش پرهزینه جنگ و برنامهریزی ضعیف اشاره کردند که آن را به یک درگیری طولانی و پرهزینه تبدیل کرده است. آنها ادعا کردند که این امر ناشی از دست کم گرفتن تواناییهای ایران و عدم دستیابی به پیروزی سریع است.
شکست آمریکا در جنگ نظامی با ایران و در پیش گرفتن تاکتیک شکست خورده جنگ اقتصادی
الشایجی تصریح کرد که این سیاست آمریکا، به کاهش اعتماد به متحد اصلی (از سوی همپیمانان) منجر شده و آن را از منبع حفاظت، امنیت و ثبات به منبع تهدید کننده امنیت متحدان تبدیل کرده است. این یک نمونه بارز شکست راهبردی است و آمریکا موفق به دستیابی به اهداف اعلام شده و نشده جنگ نشد و نتوانست ایران را شکست دهد و مطیع خود کند و به همین دلیل به تاکتیک شکست خورده دیگری یعنی اعمال فشار اقتصادی بر ایران روی آورد که این خود بیانگر شکست در جنگ نظامی با ایران است.
این تحلیلگر عرب تاکید کرد، تحریمها الزاما باعث تغییر رفتار کشورها نمی شود، علاوه بر این، تنگه هرمز همچنان بسته است و خشم عمومی آمریکا به دلیل افزایش هزینههای زندگی، غذا و سوخت در حال افزایش است.
به گفته وی، «محبوبیت ترامپ به ۳۳ درصد کاهش یافته است، در حالی که ۷۰ درصد آمریکاییها با جنگ مخالفند. همچنین نگرانیهای واقعی وجود دارد که جمهوریخواهان اکثریت ناچیز خود را در مجلس نمایندگان و حتی سنا از دست بدهند.»
جنبش MAGA، پایگاه انتخاباتی گسترده ترامپ، نیز به دلیل عدم تحقق وعدههای انتخاباتی خود، شاهد انشقاق و شکافهای متعددی است. او متعهد شده بود که آمریکا را دوباره بزرگ و آمریکاییها را متحد کند و به جنگها پایان دهد اما برعکس اتفاق افتاد؛ او دو جنگ به راه انداخته، اوضاع را بدتر کرده و حتی به اصطلاح «شورای صلح جهانی» او و سراب پایان دادن به درگیری غزه نیز بیاثر بودهاند.
این استاد دانشگاه عرب در پایان نوشت: ترامپ، طبق معمول، در مورد موفقیت خود در پایان دادن به هشت جنگ در هشت هفته از آغاز دوره دوم ریاست جمهوریاش اغراق میکند و مدعی است باید به او جایزه صلح نوبل داده شود. جدا از اینکه برخی از این «جنگها» ی ادعایی ترامپ که او به آن پایان داده است، جنگهای واقعی نبودند، از جمله درگیریهای خیالی کامبوج و تایلند، کوزوو و صربستان و مصر و اتیوپی، در مورد خطرناکترین جنگ او، یعنی جنگ علیه ایران، او قادر به پایان دادن به آن نیست، این نتیجه اجتنابناپذیر محاسبات اشتباه ترامپ و ارزیابی های نادرست او از امور است. نتیجه آن شکست او و حزبش در کنگره در عرض دو ماه خواهد بود.