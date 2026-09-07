سرنگونی یک فروند پهپاد دیگر عربستان در یمن

جوان آنلاین: نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که این پهپاد در هنگام اقدام خصمانه در حریم هوایی منطقه خب و الشعف استان الجوف با سلاح مناسب سرنگون شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز یکشنبه از سرنگونی یک فروند پهپاد در آسمان استان تعز خبر داده بود.

یحیی سریع در بیانیه‌ای که در حساب کاربری خود در تلگرام منتشر کرد، گفت: «به لطف الهی، یک فروند پهپاد شناسایی مسلح از نوع «وینگ لونگ ۲» (Wing Loong II) وابسته به دشمن سعودی در حالی که صبح امروز مشغول انجام مأموریت‌های خصمانه در آسمان شمال غربی منطقه مقبنة در استان تعز بود، با سلاح مناسب هدف قرار گرفته و سرنگون شد.»

به گزارش ایرنا، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن پیش تر در اظهاراتی ریاض را دشمن درجه یک کشورش دانست و تاکید کرد که معادله محاصره عربستان در برابر محاصره یمن همچنان پابرجا است.

«محمد الفرح» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عربستان همچنان در صدر (فهرست) دشمن‌های یمن باقی خواهد ماند و ریاض به بسیج نیرو و تأمین مالی خود با هدف تحکیم اشغالگری، سیطره و محاصره تحمیلی بر یمن ادامه می‌دهد.

وی تصریح کرد: عربستان همچنان دشمن اول ما باقی خواهند ماند و این کشور با بسیج‌ (نیروهای خود و عناصر وابسته اش در یمن) و حمایت مالی از آنها به دنبال سیطره بر یمن است. ریاض از عناصر مزدور برای محافظت از منافع، کشتی‌ها و تأسیسات نفتی خود استفاده می‌کند.

الفرح ادامه داد: درگیری‌ها یا زد و خوردهایی که در برخی مناطق رخ می‌دهد، اصل نبرد نیست، بلکه بخشی از نبرد گسترده‌تر با عربستان سعودی است. این تحولات میدانی، جای هدف قرار دادن منافع عربستان را نخواهد گرفت.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله تأکید کرد: اهدافی که مردم یمن برای رسیدن به آن وارد این درگیری شده اند، پایان دادن به اشغالگری، لغو محاصره یمن و بازگرداندن ثروت این کشور است و تحقق این اهداف در درگیری‌ها پابرجا خواهند ماند.

وی همچنین بر ادامه معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش همه جانبه در برابر تشدید تنش همه‌جانبه تاکید کرد و حمله‌ اخیر ارتش یمن به تأسیسات آرامکو در منطقه جیزان عربستان را درسی کافی برای کسانی دانست که باید عبرت گیرند.