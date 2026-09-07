جوان آنلاین: پاکستان که جمعیت آن از مرز ۲۵۹ میلیون نفر عبور کرده اکنون تصمیم به تقسیمات جدید کشوری گرفته تا بتواند در حکومت مداری و توزیع عادلانه منابع در استانها و شهرهای پرجمعیت گرفته تا مناطق محروم یک روند تازه را احیا کند.
سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که شخص نزدیک به تشکیلات قدرتمند نظامی این کشور است، برای اولین بار در ماه گذشته بحث "تشکیل واحدهای جدید اداری و تقسیم استانها" را مطرح کرد و گفت: باید اعتراف کنیم که نظام فعلی کشور ناکام مانده و باید راه جبران آن را در پیش گرفت.
این اظهارات بی سابقه عضو کابینه دولت شهباز شریف نخست وزیر پاکستان جدال سیاسی جدیدی را در این کشور برپا کرده است. در عین حال پاکستان در حال بحث در مورد این پیشنهاد بزرگ برای ایجاد واحدهای اداری جدید و استانهای کوچکتر برای بهبود حکومتداری و توزیع منابع است.
محسن نقوی، وزیر کشور و احسن اقبال وزیر توسعه و برنامه ریزی دولت پاکستان گفتمان «احیای مجدد نظام» را مطرح کرده و استدلال میکنند که ساختار فعلی چهار استانی بیش از حد متمرکز است و برای مدیریت جمعیت رو به رشد مشکل دارد.
پاکستان دارای ۴ استان پنجاب، بلوچستان، خیبرپختونخوا و سند است. مناطق کشمیر تحت کنترل دولت اسلامآباد نیز خودمختار است و منطقه گلگیت-بلتستان در شمال این کشور نیز در سال ۲۰۱۰ به عنوان استان معرفی شد اما به دلیل مناقشه سرزمینی این منطقه پاکستان با هند، هنوز از جایگاه اصلی استان مانند دیگر ۴ استان پاکستان برخوردار نیست.
حال رسانههای پاکستانی به نقل از منابع آگاه مدعی هستند که طرح تشکیل ۱۵ استان جدید از جمله تقسیم استانهای پنجاب و سند در دستور کار قرار دارد. اما مخالفت سرسخت احزاب سیاسی از جمله حزب مردم تبدیل به یک مانع زودهنگام قبل از هرگونه تایید و یا اجرای این طرح شده است.