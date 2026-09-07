کد خبر: 1378110
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

پاکستان در آستانه بازطراحی نقشه حکمرانی؛ طرح تشکیل ۱۵ استان جدید جنجال‌ساز شد

پاکست پاکستان که با بحران رشد بی رویه جمعیت روبرو است همزمان انباشت مشکلات زیرساختی، ضعف مدیریت و اختلافات داخلی در حوزه تقسیمات کشوری تصمیم گرفته تا در مسیر تشکیل استان‌های جدید گام بردارد، طرحی که گفته می شود مورد حمایت حاکمیت است اما از زمان طرح آن منجر به بروز اختلافات شدید بین دولت و احزاب سیاسی شده است.‌

جوان آنلاین: پاکستان که جمعیت آن از مرز ۲۵۹ میلیون نفر عبور کرده اکنون تصمیم به تقسیمات جدید کشوری گرفته تا بتواند در حکومت مداری و توزیع عادلانه منابع در استان‌ها و شهرهای پرجمعیت گرفته تا مناطق محروم یک روند تازه را احیا کند.

سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که شخص نزدیک به تشکیلات قدرتمند نظامی این کشور است، برای اولین بار در ماه گذشته بحث "تشکیل واحدهای جدید اداری و تقسیم استان‌ها" را مطرح کرد و گفت: باید اعتراف کنیم که نظام فعلی کشور ناکام مانده و باید راه جبران آن را در پیش گرفت.

این اظهارات بی سابقه عضو کابینه دولت شهباز شریف نخست وزیر پاکستان جدال سیاسی جدیدی را در این کشور برپا کرده است. در عین حال پاکستان در حال بحث در مورد این پیشنهاد بزرگ برای ایجاد واحدهای اداری جدید و استان‌های کوچک‌تر برای بهبود حکومت‌داری و توزیع منابع است.

محسن نقوی، وزیر کشور و احسن اقبال وزیر توسعه و برنامه ریزی دولت پاکستان گفتمان «احیای مجدد نظام» را مطرح کرده و استدلال می‌کنند که ساختار فعلی چهار استانی بیش از حد متمرکز است و برای مدیریت جمعیت رو به رشد مشکل دارد.

پاکستان دارای ۴ استان پنجاب، بلوچستان، خیبرپختونخوا و سند است. مناطق کشمیر تحت کنترل دولت اسلام‌آباد نیز خودمختار است و منطقه گلگیت-بلتستان در شمال این کشور نیز در سال ۲۰۱۰ به عنوان استان معرفی شد اما به دلیل مناقشه سرزمینی این منطقه پاکستان با هند، هنوز از جایگاه اصلی استان مانند دیگر ۴ استان پاکستان برخوردار نیست.

حال رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع آگاه مدعی هستند که طرح تشکیل ۱۵ استان جدید از جمله تقسیم استان‌های پنجاب و سند در دستور کار قرار دارد. اما مخالفت سرسخت احزاب سیاسی از جمله حزب مردم تبدیل به یک مانع زودهنگام قبل از هرگونه تایید و یا اجرای این طرح شده است.

برچسب ها: پاکستان ، مرز پاکستان ، دولت پاکستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

فرصت‌های ایستادن با شرق

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

لولو‌های سرخرمن جنگ

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

الزامات پیروزی ملت ایران در این مرحله از جنگ

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

بدون شرح

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار