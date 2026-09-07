کارشناس امور رژیم صهونیستی: اشغالگران برای کوچاندن فلسطینیان برنامه دارند/ جامعه جهانی وارد عمل شود

جوان آنلاین: «فراس یاغی» گفت: اظهارات «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر درباره تشویق به مهاجرت ساکنان نوار غزه را نمی‌توان صرفاً به عنوان یک تبلیغات انتخاباتی در نظر گرفت بلکه این اظهارات بازتاب دهنده یک جهت‌گیری ایدئولوژیک و یک برنامه آینده برای اجرای سیاست آواره کردن فلسطینیان از نوار غزه و کرانه باختری است.

این کارشناس امور رژیم صهیونیستی بیان کرد: دیدگاه اتخاذ شده توسط راست افراطی صهیونیستی، حضور فلسطینیان «از بحر تا نهر» (بین رود اردن تا دریای مدیترانه) را یک تهدید وجودی در نظر می‌گیرد و این برداشت معطوف به حذف فلسطینیان از جغرافیای تاریخی فلسطین است.

وی افزود که از نظر او، نوار غزه نقطه شروع این سیاست است و کابینه نتانیاهو مطابق با برنامه کوچاندن فلسطینیان، در اجرای مرحله دوم طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره غزه تعلل می‌کند.

یاغی درباره موضع گیری «مایک هاکبی» سفیر آمریکا نزد رژیم صهیونیستی که از عدم وجود طرح آمریکایی یا اسرائیلی مربوط به کوچاندن دم زده بود نیز گفت: این موضع گیری تغییری در مواضع بن گویر وزیر امنیت داخلی و «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم درباره ترتیبات اداری مربوط به کوچاندن ساکنان غزه ایجاد نمی‌کند.

یاغی از سازمان‌های بین‌المللی، بشردوستانه و حقوق بشری و همچنین سازمان ملل متحد خواست تا اظهارات بن گویر را جدی بگیرند و خواستار اقدامات قانونی و کیفری شوند. این اظهارات، دعوت به پاکسازی قومی و نقض قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های بشردوستانه است.

ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که «تشویق به مهاجرت تنها راه حل واقعی است»، چه برای مقابله با آنچه او «تروریسم نوار غزه» نامید و چه برای فراهم کردن زندگی بهتر برای ساکنان آن که مایل به مهاجرت هستند. او اعلام کرد که برای ایجاد یک وزارتخانه امور مهاجرت با اختیارات و بودجه‌های مشخص اقدام خواهد کرد.