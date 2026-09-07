کد خبر: 1378106
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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۷
ورزش » ساير

محرومیتی سنگین در انتظار بهترین بازیکن لیگ عربستان

عربستان ستاره پرتغالی النصر به خاطر صحبت‌های جنجالی که بر زبان آورد با خطر محرومیت و جریمه سنگین مواجه شده است.

جوان آنلاین: ژائو فلیکس، ستاره پرتغالی النصر عربستان، پس از شکست ۲ بر یک مقابل الاتحاد در دیدار شنبه‌شب از هفته پنجم لیگ عربستان، با اظهارات خود جنجال گسترده‌ای به پا کرد.

فلیکس در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت:صحبت نمی‌کنم... اگر حرف بزنم، این لیگ را رسوا خواهم کرد. به زودی سخن خواهم گفت.

این اظهارنظر ممکن است فلیکس را طبق قوانین انضباطی فدراسیون فوتبال عربستان با خطر احضار و مجازات انضباطی روبه‌رو کند.

عثمان عبدالوهّاب عثمان، مشاور حقوقی، در گفت‌وگو با روزنامه عکاظ توضیح داد که نوع مجازات به تفسیر این اظهارات و شرایطی که این صحبت‌ها در آن مطرح شده، بستگی دارد و در نهایت نهادهای قضایی ورزشی ذی‌صلاح درباره آن تصمیم‌گیری خواهند کرد. او گفت ماده ۵۰ مربوط به «توهین رسانه‌ای» می‌تواند در صورتی که این جمله به‌عنوان توهین مستقیم به فدراسیون فوتبال، کمیته‌ها یا کارکنان آن تلقی شود، جریمه‌ای تا سقف ۸۰ هزار ریال سعودی در پی داشته باشد.

این مشاور حقوقی افزود: اگر مرجع مربوطه تشخیص دهد که اظهارات فلیکس با هدف تحریک افکار عمومی یا با استفاده از عباراتی مغایر با اصول اخلاقی ورزش مطرح شده است، جریمه می‌تواند به ۱۰۰ هزار ریال سعودی افزایش پیدا کند. اما اگر این صحبت‌ها در رده «توهین شدید یا وارد کردن اتهام سنگین» طبقه‌بندی شود، مجازات می‌تواند بسیار شدیدتر باشد و حتی به یک سال محرومیت از فعالیت‌های فوتبالی به همراه ۳۰۰ هزار ریال سعودی جریمه نقدی برسد.

در قوانین انضباطی عربستان همچنین ماده ۸۱ درباره «وظیفه وفاداری» وجود دارد که اظهاراتی را که به فدراسیون فوتبال یا طرف‌های حاضر در مسابقات آسیب بزند، ممنوع می‌کند. برای برخی از این موارد نیز حداقل ۵۰ هزار ریال سعودی جریمه در نظر گرفته شده است.

ماده ۸۳ نیز مسئولیت اهالی فوتبال را در قبال حفظ وجهه فدراسیون و اعتبار فوتبال عربستان مورد تأکید قرار می‌دهد و در برخی موارد، جریمه‌ای حداقل ۵۰ هزار ریالی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب، اظهارات جنجالی ژائو فلیکس پس از شکست برابر الاتحاد ممکن است برای ستاره پرتغالی تبعات انضباطی جدی به همراه داشته باشد؛ هرچند میزان دقیق مجازات احتمالی، به تفسیر نهادهای قضایی و انضباطی از سخنان او بستگی خواهد داشت.

فلیکس که تابستان سال قبل به النصر پیوست در فصلی که گذشت عنوان قهرمانی را با این تیم به دست آورد و عنوان بهترین بازیکن لیگ عربستان را هم کسب کرد.

اظهار نظر جنجالی او اگر با واکنش شدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال عربستان مواجه شود ممکن است که حتی کار او را در این لیگ به پایان برساند که البته چنین برخوردی باتوجه به سیاست این فدراسیون در جذب ستاره‌های بزرگ بسیار بعید و دور از ذهن است اما به احتمال خیلی زیاد جریمه سنگین مالی برای او به دنبال خواهد داشت.

برچسب ها: عربستان ، فوتبال ، محرومیت
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