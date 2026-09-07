کد خبر: 1378102
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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

نقشه جدید ترامپ؛ نیومکزیکو به «نیوآمریکا» تغییر یافت

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه رویاپردازی‌های خود برای نامگذاری مناطق مختلف جهان و «رنگ‌آمیزی روی نقشه‌ها»، تصویری منتشر کرد که در آن، ایالت نیومکزیکو به «نیوآمریکا» (آمریکای جدید) تغییر یافته است.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ با انتشار تصویری از ایالت نیومکزیکو که نام جدید آن را «آمریکای جدید» (New America) پیشنهاد می‌دهد، از تمایل خود به این تغییر نام خبر داد. این اقدام تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که وی با امضای یک فرمان اجرایی، نام «دریاچه انتاریو» را به «دریاچه آمریکا» تغییر داد.

به گزارش ایرنا، تصویر منتشر شده در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» (که توسط کاخ سفید نیز در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر شد)، طرح کلی این ایالت را نشان می‌دهد که در آن کلمه «مکزیکو» با رنگ قرمز خط خورده و کلمه «آمریکا» جایگزین آن شده است. هیچ توضیحی در کنار این تصویر ارائه نشده و کاخ سفید نیز تاکنون هیچ برنامه‌ای را برای تغییر نام نیومکزیکو اعلام نکرده است.

به نوشته سی‌ان‌ان، اگر چه ترامپ این قدرت را دارد که نام برخی از نشانه‌های جغرافیایی مانند پهنه‌های آبی را در «سیستم اطلاعات نام‌های جغرافیایی» تغییر دهد، اما از نظر قانون اساسی توانایی قانونی برای تغییر نام ایالت‌ها را ندارد؛ چرا که این فرآیند باید در داخل خود ایالت و از طریق قوانین مربوطه انجام شود؛ نیومکزیکو پنجمین ایالت بزرگ آمریکا از نظر مساحت است.

علاوه بر تغییر نام دریاچه انتاریو در اواخر ماه گذشته، ترامپ در اولین روز بازگشت خود به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ نیز با استفاده از یک فرمان اجرایی، نام «خلیج مکزیک» را به «خلیج آمریکا» تغییر داد.

در واکنش به این پیام، میشل لوخان گریشام فرماندار دموکرات نیومکزیکو، ترامپ را به تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی آمریکایی‌ها متهم و تاکید که «نام نیومکزیکو موضوع بحث نیست.»

وی در شبکه ایکس نوشت: «درحالی که رئیس‌جمهوری سعی می‌کند افکار عمومی را از جنگ فاجعه‌بار خود در ایران منحرف کند، قیمت بنزین همچنان در حال افزایش است. در حالی که کاخ سفید وقت خود را با رنگ‌آمیزی روی نقشه‌ها تلف می‌کند، نیومکزیکو مشغول انجام کارهای واقعی است.»

مارتین هاینریش سناتور دموکرات نیز در واکنش به پیام ترامپ گفت: «سه چیز وجود دارد که من همیشه آنها را با نام واقعی‌شان صدا خواهم کرد: خلیج مکزیک، دریاچه انتاریو و نیومکزیکو.»

طبق اسناد دفتر امور بومیان آمریکا، نام این ایالت به قرن شانزدهم و پیش از تاسیس ایالات متحده بازمی‌گردد.

ترامپ بارها با هدف نمایش قدرت ریاست‌جمهوری خود، تمایل خود به تغییر نام نشانه‌های جغرافیایی را مطرح کرده است. اقدام او برای تغییر نام دریاچه انتاریو در بحبوحه جنگ تجاری تنش‌زا با کانادا صورت می‌گیرد.

وی اندکی پس از امضای فرمان اجرایی، حتی از برنامه‌های احتمالی برای تغییر نام یکی از اقیانوس‌های دو طرف ایالات متحده نیز پرده برداشت و گفت: «ما یک خلیج و یک دریاچه داریم. حالا تنها چیزی که نیاز داریم یک اقیانوس است. بنابراین، شاید مجبور شویم نام اقیانوس اطلس و/یا آرام را تغییر دهیم. شاید هر ۲ را تغییر دهیم.»

برچسب ها: دونالد ترامپ ، مکزیک ، آمریکا
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