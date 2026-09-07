قطر اعتراف کرد: ائتلاف با آمریکا کافی نیست

جوان آنلاین: سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: ما باید بدانیم که در منطقه خلیج فارس، ائتلاف راهبردی با آمریکا خوب است اما کافی نیست.

به گزارش مهر، این اعتراف قطر به ناکافی بودن ائتلاف با آمریکا بعد از آن مطرح می شود که حضور پایگاه های نظامی واشنگتن در منطقه به ویژه در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نتوانست برای آنها امنیت بیاورد.

ایران در واکنش به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه های واشنگتن را در کشورهای عربی هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد و ثابت کرد که آمریکایی ها حتی نمی توانند از پایگاه های خود حمایت کنند چه برسد به محافظت از کشورهای عربی.