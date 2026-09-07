رئیس‌جمهوری برزیل در آستانه روز استقلال این کشور و در بحبوحه تنش‌های تجاری با دولت آمریکا، بر حاکمیت ملی برزیل تاکید و اعلام کرد: ما مستعمره هیچکس نخواهیم بود.

جوان آنلاین: لولا داسیلوا رئیس‌جمهوری برزیل، در راستای یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی خود، بار دیگر بر حاکمیت ملی این کشور تاکید کرد؛ موضوعی که اشاره‌ای غیرمستقیم به فشارهای تجاری دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا محسوب می‌شود.

به گزارش ایرنا، وی در سخنرانی که از رادیو و تلویزیون پخش شد، بدون اشاره مستقیم به رئیس‌جمهوری آمریکا تصریح کرد که هیچ کشور خارجی حق ندارد به برزیل دیکته کند که از چه کسی خرید کند یا به چه کسی بفروشد.

داسیلوا افزود: «ما از تجارت آزاد حمایت می‌کنیم. ما کشوری مستقل هستیم و تصمیمات‌ ما متعلق به خودمان است و نه هیچکس دیگر.»

به موجب تصمیم دولت ترامپ، برخی محصولات برزیلی مشمول تعرفه‌های اضافی شدند که نرخ اعمال‌شده بر صادرات آنها را تا ۳۷.۵ درصد افزایش داده است.

داسیلوا همچنین تاکید کرد که ماهیت صلح‌طلب برزیل به معنای «سر خم کردن در برابر قدرت‌های خارجی» نیست. وی گفت: «ما مستعمره نیستیم و مستعمره هیچکس هم نخواهیم شد.»

رئیس‌جمهوری برزیل همچنین دفاع کرد که منابع طبیعی کشور باید برای پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی آن استفاده شود.

داسیلوا یادآور شد که برزیل دارای دومین ذخایر بزرگ «خاک‌های کمیاب» در جهان، بزرگترین منبع آب شیرین سیاره و یک ذخیره نفتی جدید است که به تازگی در سواحل آمازون کشف شده است.

به باور این رئیس‌جمهوری چپ گرا، یک کشور مستقل باید قادر باشد از قلمرو، مرزها، محیط زیست، ثروت‌ها و مردم خود در برابر منافع خارجی دفاع کند و در عین حال، شرایط لازم را برای شهروندانش فراهم آورد تا به «استقلال» واقعی خود دست یابند.

داسیلوا همچنین اعلام کرد این کشور برای صلح جهانی تلاش می‌کند، از تجارت آزاد دفاع کرده و بر هماهنگی میان ملت‌ها تاکید دارد.

رئیس‌جمهوری برزیل که برای چهارمین دوره غیرمتوالی در انتخابات ماه اکتبر نامزد شده است، با ۳۸ درصد آرا در نظرسنجی‌ها پیشتاز است و پس از او، فلاویو بولسونارو سناتور راست‌افراطی و رقیب اصلی‌ داسیلوا با ۳۳ درصد قرار دارد.

طبق آخرین نظرسنجی «دیتافولها»، داسیلوا در صورت برگزاری دور دوم، ۴۶ درصد آرا را در برابر ۴۴ درصد فلاویو بولسونارو کسب می‌کند که نتیجه‌ای برابر (در حد خطای آماری) محسوب می‌شود.