نماینده پارلمان لبنان: نتانیاهو بر تداوم جنگ با هدف دستاورد انتخاباتی اصرار دارد

نماینده پارلمان لبنان با بیان اینکه نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر تداوم جنگ با هدف دستاورد انتخاباتی اصرار دارد، مذاکرات مستقیم و «توافق چارچوب» را بی‌نتیجه دانست و گفت: راه حل در اعمال فشار کامل و همه جانبه برای وادار کردن اسرائیل به عقب‌نشینی از اراضی لبنان است.

جوان آنلاین: «علی خریس» گفت: دشمن اسرائیلی همچنان به تخریب منازل و زیرساخت‌ها و هدف قرار دادن غیرنظامیان در شهرها و روستاهای متعدد، مانند «عربصالیم»، «کفر رمان» و «الرمادیه» ادامه می‌دهد. هدف دشمن، نابودی تمام زیرساخت‌های لازم برای زندگی از جمله خانه‌ها، چاه‌ها و مخازن آب، به ویژه در روستاهای تحت اشغال است.

به گزارش ایرنا، این نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد: جنبش امل پیش از این موضع صریح خود را اعلام کرده مبنی بر اینکه مذاکرات مستقیم، توافق چارچوب و مناطق آزمایشی هیچ نتیجه‌ای نخواهند داشت و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، اصرار دارد که به جنگ خود با هدف دستاورد انتخاباتی ادامه دهد.

خریس در ادامه تصریح کرد: اسرائیل بدون هرگونه بازدارندگی یا موضع قاطعی، چه در سطح محلی، منطقه‌ای یا بین‌المللی، به تجاوزگری ادامه می‌دهد.

وی بر اظهارات «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در مورد «لزوم پایبندی به وحدت ملی و انسجام داخلی برای مقابله با خطرات، از جمله تهدید اسرائیل» تاکید کرد و گفت: راه حل در اعمال فشار کامل و همه جانبه بر رژیم اسرائیلی برای وادار کردن آن به عقب نشینی از اراضی لبنان است تا ارتش لبنان بتواند در تمام این مناطق، به ویژه مناطق اشغال شده توسط دشمن مستقر شده و کنترل کامل آنها را در دست بگیرد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی علاوه بر حملات هوایی و به خاک و خون کشیدن مردم لبنان، با انجام انفجارهای مهیب و گسترده برای تخریب زیرساخت‌ها به منظور جلوگیری از بازگشت ساکنان به ویژ در مناطق مرزی لبنان با فلسطین اشغالی اقدام می‌کند.