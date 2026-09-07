جوان آنلاین: الکساندر گروشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه به ریانووستی گفت: اظهارات سیاستمداران اروپایی درباره حل درگیری اوکراین و گفتوگو با مسکو بیشتر حرفهای توخالی و ایجاد نوعی هیاهوی رسانهای است.
به گزارش مهر، وی، اقدامات سیاستمداران اروپایی را علیه روسیه ارزیابی کرد و افزود: در عمل، سیاست اتحادیه اروپا با رویکرد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) همسو است و هدف آن طولانی کردن درگیری کییف برای وارد کردن شکست راهبردی به مسکو است.
روابط روسیه و اتحادیه اروپا از زمان شروع جنگ اوکراین تیره شده است. مسکو، بروکسل را به تلاش برای طولانی کردن جنگ و کارشکنی در مذاکرات صلح متهم کرده است.