جوان آنلاین: «جردن باردلا» رهبر حزب «اجماع ملی» فرانسه ضمن تاکید بر لزوم ایفای نقش پاریس در حلوفصل دیپلماتیک جنگ اوکراین گفت اروپا نمیتواند بهطور نامحدود این جنگ را بدون دریافت مابهازا تأمین مالی کند.
به گزارش مهر، کشورهای اروپایی مهمترین حامیان مالی و تسلیحاتی اوکراین در جنگ علیه روسیه هستند.
مسکو بارها درباره تداوم حمایت اروپا از جنگ اوکراین هشدار داده و اعلام کرده است که در صورت قطع حمایتها، صلح در دسترس خواهد بود.
حمایت مالی و تسلیحاتی از جنگ اوکراین به بودجه کشورهای اروپایی فشار آورده و بیشتر این کشورها با تورم بالا و مشکلات اقتصادی مواجه هستند.