بررسی اتهامات آلمان درباره حمایت از نسل کشی غزه در لاهه

جوان آنلاین: دیوان کیفری بین المللی(لاهه) امروز روند شکایت نیکاراگوئه از آلمان را در خصوص حمایت های برلین از رژیم صهیونیستی برای ارتکاب نسل کشی در نوار غزه بررسی می کند.

بر اساس این گزارش، نیکاراگوئه تاکید کرده است که آلمان با صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی توافق منع ارتکاب نسل کشی و قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته چرا که از این سلاح ها برای حملات علیه فلسطینی ها استفاده می شود.

آلمان نیز مدعی شده که این اتهامات بی اساس و غیرقانونی بوده و به شکایت مطرح شده از سوی نیکاراگوئه اعتراض کرده است.

لاهه در سال ۲۰۲۴ درخواست فوری نیکاراگوئه برای ملزم کردن آلمان به توقف صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی را رد کرده بود اما در عین حال این پرونده را مختومه اعلام نکرد و اقدامات قضایی در این خصوص ادامه دارد.

قرار است جلسات دادگاه مذکور طی چهار روز برگزار شود و هنوز موعد نهایی برای صدور حکم مشخص نشده است.

این پرونده از شکایت کشور آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی جدا است.