شغالگران صهیونیست صبح روز دوشنبه از زمین، هوا و دریا با حمله به نوار غزه، فضایی رعب آور را برای ساکنان بی دفاع آن ایجاد کردند.

جوان آنلاین: نیروهای اشغالگر اسرائیلی صبح امروز دوشنبه به نقض آتش‌بس در نوار غزه ادامه دادند و به تیراندازی، بمباران و گلوله‌باران این منطقه پرداختند.

این امر همزمان با حرکت خودروهای نظامی و شلیک منور در چندین منطقه از نوار غزه بود.

منابع محلی نیز از زخمی شدن چند نفر بر اثر تیراندازی نظامیان اشغالگر در نزدیکی برج‌های «القسطل» در شرق دیر البلح در مرکز نوار غزه خبر دادند. این منطقه همچنین شاهد فعالیت مداوم نظامی و پروازهای هوایی اسرائیل است.

در شمال نوار غزه هم صدای حرکت خودروهای نظامی اسرائیل و تیراندازی سنگین در مناطق شمال غربی «بیت لاهیا» شنیده می شود و فضایی رعب آور و ترسناک را برای ساکنان ایجاد کرد.

در جنوب نوار غزه نیز نیروهای اسرائیلی در مناطق جنوبی خان یونس منور شلیک کردند و در عین حال به استقرار و تحرکات نظامی خود در چندین منطقه مرزی ادامه دادند.

جنگنده های اسرائیلی همچنین دو حمله هوایی به شرق شهر غزه انجام دادند که در اطراف منطقه «السنافور» در محله «التفاح» متمرکز بود. سپس هواپیماها حملات خود را به همان منطقه از سر گرفتند و انفجارهایی محله‌های شرق شهر را لرزاند.

در همین حال، در ساعات اولیه صبح، منابع محلی گزارش دادند که کشتی‌های جنگی اسرائیل خط ساحلی غزه را زیر آتش گرفته و همزمان به سمت مناطق ساحلی شلیک کردند.

این حملات در بحبوحه نقض مداوم توافق آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد، توافقی که قرار است به حملات نظامی و بمباران علیه نوار غزه پایان دهد.

اشغالگران به عملیات نظامی خود در بخش‌های مختلف نوار غزه ادامه می‌دهند و جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازند و احتمال آتش‌بس پایدار را تضعیف می‌کنند.