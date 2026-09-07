وزیر لبنانی: جهانیان مانع تداوم تجاوز اسرائیل شوند

یک وزیر لبنانی در واکنش به کشتار غیرنظامیان در جنوب این کشور، از آزادگان دنیا و جامعه بین‌المللی خواست که در کنار مردم بایستند و برای پایان دادن به تجاوز مداوم اسرائیل و نقض حاکمیت لبنان اقدام موثری انجام دهند.

جوان آنلاین: «فادی مکی» وزیر امور توسعه اداری لبنان به شدت از تداوم حملات و توحش رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان انتقاد و این سئول را مطرح کرد: «این تجاوز علیه جنوب و مردم آن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ لبنان و مردم آن تا چه زمانی بهای آن را خواهند پرداخت؟»

وی ادامه داد: از «میفدون» و «رمادیه» تا «نبطیه» و «عربصالیم»، غیرنظامیان، از جمله کودکان و زنان قربانی و خانه‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی ویران می‌شوند که اوج این توحش، هدف قرار دادن بیمارستان «غندور» است. جنوب لبنان خونین است.

این وزیر لبنانی از جامعه بین‌المللی خواست که در کنار لبنان و مردم آن بایستند و به طور جدی برای محافظت از آنها تلاش کنند و برای پایان دادن به تجاوز مداوم اسرائیل و نقض مداوم حاکمیت آن اقدام موثری انجام دهند.

تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

این اظهار نظر وزیر لبنانی در واکنش به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان است. شبکه المیادین بامداد دوشنبه گزارش داد که در حمله اسرائیل به «کفررمان»، یک طفل شیرخواره شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که بامداد امروز مناطق گسترده ای از جنوب لبنان از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

همچنین یک ساختمان در «دیرالزهرانی» در جنوب لبنان دقایقی پس از تهدید رژیم صهیونیستی به تخلیه فوری آن، از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

توپخانه ارتش اشغالگر نیز شهرک «بنی حیان» در جنوب لبنان را گلوله باران کرد. همچنین مناطق« النبطیه الفوقا» و «وادی زبقین» نیز از حملات هوایی اشغالگران در امان نماند.

نظامیان صهیونیست همچنین در «زوطر شرقی» و شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان انفجارهای ویرانگر انجام دادند.

خبرگزاری لبنان هم گزارش داد که در حمله رژیم صهیونیستی به نبطیه، «علی شبیب» خبرنگار المنار و فیلمبردار این شبکه لبنانی زخمی و به بیمارستان «شیخ راغب حرب» منتقل شد و اوضاع این خبرنگار مساعد است.