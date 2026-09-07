مخالفت بلژیک با ورود ۱۳ دانشجوی فلسطینی

وزیر پناهندگی و مهاجرت بلژیک، با ورود ۱۳ دانشجوی فلسطینی از نوار غزه به این کشور مخالفت کرد.

جوان آنلاین: آنلین فان باسویت وزیر پناهندگی و مهاجرت بلژیک، با ورود ۱۳ دانشجوی فلسطینی از نوار غزه به این کشور مخالفت کرد؛ این دانشجویان با وجود دریافت بورس تحصیلی و روادید، قصد دارند برای ادامه تحصیل وارد بلژیک شوند.

فان باسویت دیروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با شبکه دولتی وی‌آرتی بلژیک مدعی شد مقام‌های این کشور باید پیامدهای احتمالی ورود این دانشجویان را بررسی کنند و نسبت به ایجاد یک «اثر دومینویی» هشدار داد.

او در ادامه ادعاهای خود عنوان کرد: این موضوع طوری مطرح می‌شود که انگار فقط مربوط به ۱۳ نفر است، اما نباید اثر دومینویی آن را نادیده بگیریم.

وی افزود این دانشجویان ممکن است در ادامه برای پیوستن اعضای خانواده خود درخواست بدهند یا تقاضای پناهندگی کنند.

بر اساس گزارش وی‌آرتی، برخی از این دانشجویان فلسطینی دو سال است که در انتظار ورود به بلژیک هستند.

هرویک لیرس رئیس دانشگاه آنتورپ گفت فراهم شدن امکان ورود این دانشجویان بیش از هر چیز به اراده سیاسی مقام‌های بلژیک بستگی دارد.