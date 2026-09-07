منابع خبری گزارش دادند که حملات شهرک‌نشینان صهیونیست و یورش نظامیان رژیم اشغالگر به مناطق مختلف کرانه باختری همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین این حملات یک جوان فلسطینی به شهادت رسید و شماری دیگر زخمی شدند.

جوان آنلاین: رئیس شورای روستای حجه در شرق قلقیلیه اعلام کرد که شهرک‌نشینان صهیونیست با حمایت نظامیان رژیم اشغالگر به این روستا حمله کردند که در پی آن «عمر محمد طوباسی» به شهادت رسید و شماری دیگر زخمی شدند.

طوباسی دانشجوی رشته دندانپزشکی دانشگاه النجاح بود که بر اثر اصابت گلوله شهرک‌نشینان در جریان حمله به روستای حجه به شهادت رسید.

تصاویر منتشرشده همچنین انتقال شماری از مجروحان این حمله به بیمارستان دولتی «درویش نزال» را نشان می‌دهد.

در جنوب نابلس نیز شهرک‌نشینان صهیونیست به یک سازه کشاورزی در شهرک بیتا حمله کردند که بر اثر آن چهار فلسطینی زخمی شدند. ساکنان منطقه نیز با حمله شهرک‌نشینان به منطقه ابوالحمرا در جنوب بیتا مقابله کردند.

همزمان با حمله شهرک‌نشینان، نظامیان رژیم صهیونیستی به منطقه بئر صالح در نزدیکی روستای اوصرین در جنوب نابلس یورش بردند.

در شمال شرق رام ‌الله نیز در جریان یورش نظامیان صهیونیست به شهرک المغیر، درگیری‌هایی میان جوانان فلسطینی و نیروهای اشغالگر به وقوع پیوست و نظامیان اقدام به شلیک گسترده گاز اشک‌آور کردند.

نیروهای اشغالگر همچنین به شهرک طمون در جنوب طوباس و شهرک کفر قدوم در شرق قلقیلیه یورش بردند و در کفر قدوم شماری از منازل فلسطینیان را مورد بازرسی قرار دادند.

در شمال الخلیل نیز نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه العروب یورش بردند.

در جنوب جنین، نیروهای اشغالگر هنگام یورش به شهرک جبع چندین منزل را مورد بازرسی قرار دادند.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین «عمرو زلوم» اسیر آزاده فلسطینی را پس از یورش به منزلش در رام ‌الله بازداشت کردند.

در جنوب شرق نابلس نیز نیروهای اشغالگر به روستای کفر قلیل یورش برده و یک منزل فلسطینی را مورد بازرسی قرار دادند.