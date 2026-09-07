استاد دانشگاه آمریکایی: حملات آمریکا علیه ایران از سر ناامیدی است

استیون زونس استاد سیاست و مطالعات بین‌الملل و رئیس بنیانگذار بخش مطالعات خاورمیانه در دانشگاه سانفرانسیسکو در اظهاراتی با بیان اینکه جنگ تجاوزکارانه و بی‌دلیل ایالات متحده علیه ایران به اعتبار واشنگتن آسیب زده است، تاکید کرد: حملات آمریکا علیه ایران از سر ناامیدی است.

جوان آنلاین: زونس در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: جنگ (تجاوز غیرقانونی آمریکا به خاک ایران) با ایران به روابط و اعتبار آمریکا در سطوح مختلف آسیب زده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه متحدان واشنگتن در خلیج فارس به دلیل اینکه آمریکا پیش از آغاز تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران با آنها مشورت نکرده است ناراضی هستند، افزود: کاملا واضح بود که این کشورها قربانیان اصلی این جنگ خواهند بود.

زونس در ادامه با اشاره به اینکه از بسیاری جهات، حملات آمریکا علیه ایران بیشتر جنبه تسکین‌دهنده دارد، خاطرنشان کرد: این حملات نه بر اساس محاسبات راهبردی بلکه به دلیل ناامیدی انجام می‌شود و نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.