رهبر کره شمالی: زمان آن فرا رسیده که پیونگ یانگ حاکمیت خود را در دریا و زیر آب اعمال کند

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان مراسم الحاق ناوشکن جدید «کانگ کون» به نیروی دریایی این کشور با اشاره به اینکه ناوشکن جدید بخشی از سیستم واکنش هسته‌ای پیونگ‌یانگ خواهد بود و قادر به انجام ضربات تلافی‌جویانه نابودکننده است، تاکید کرد که اکنون زمان آن فرا رسیده است که پیونگ یانگ حاکمیت خود را در دریا و زیر آب اعمال کند.