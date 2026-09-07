رهبر کره شمالی: زمان آن فرا رسیده که پیونگ یانگ حاکمیت خود را در دریا و زیر آب اعمال کند

جوان آنلاین: این مراسم در بندر «وونسان» در ساحل شرقی این کشور برگزار شد.
کیم جونگ اون در این مراسم با اشاره به الحاق دومین ناوشکن از کلاس پنج هزار تنی به نیروی دریایی این کشور، گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که کره شمالی حاکمیت خود را در دریا و زیر آب اعمال کند.
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بر اساس این گزارش، ناوشکن «کانگ کون» دومین ناو جنگی از این کلاس است که حدود سه ماه پس از الحاق ناوشکن «چوئه هیون» در ساحل غربی، وارد خدمت نیروی دریایی کره شمالی میشود.
کیم جونگ اون تأکید کرد که تسلیحات هستهای نیروی دریایی کره شمالی در حال پیشرفت است و این کشور به گسترش داراییهای راهبردی خود در مناطق راهبردی دریایی ادامه خواهد داد.
گزارشها حاکی است که ناوشکن کلاس «چوئه هیون» قابلیت حمل طیف گستردهای از موشکها از جمله موشکهای با قابلیت حمل کلاهک هستهای را دارد.
کیم جونگ اون همچنین اعلام کرد که ساخت پایگاههای دریایی در ساحل شرقی کره شمالی در حال انجام است و این کشور یگانهای دریایی جدیدی ایجاد کرده و کلاسهای مختلفی از کشتیهای جنگی خواهد ساخت.
وی در ادامه تصریح کرد که مرحله بعدی تقویت نیروی دریایی کره شمالی در هشت ماه آینده به نمایش گذاشته خواهد شد.