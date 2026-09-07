ورود نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک الرفید سوریه

منابع خبری گزارش دادند که نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز به خاک سوریه، وارد شهرک الرفید در استان قنیطره شده‌اند.

جوان آنلاین: نظامیان اشغالگر پس از ورود به شهرک الرفید وارد یک مرغداری در جنوب این شهرک شده‌اند.

نظامیان صهیونیست در ادامه اقدام به تفتیش مرغداری و بازرسی کارگران آن کرده‌اند.

بنا بر گزارش‌ها، نظامیان صهیونیست روز یکشنبه مناطق اطراف این شهرک را با توپخانه هدف قرار داده بودند.

به گزارش ایرنا، از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند.

همچنین اسرائیل بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز هواگردهای متجاوز بوده است.