بیش از ۱۳ هزار کلاس درس جدید به ظرفیت آموزشی کشور اضافه شد

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برنامه‌های این وزارتخانه برای آغاز سال تحصیلی جدید نهایی شده است، گفت: امسال بیش از ۲۳۰۰ فضای آموزشی جدید شامل ۱۳ هزار کلاس درس به ظرفیت‌های آموزشی کشور اضافه شده است.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی روز دوشنبه در حاشیه دومین دوره جایزه ملی شهید دکتر محمد جواد باهنر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی، بسیاری از برنامه‌های اجرایی وزارت آموزش و پرورش شامل ساماندهی نیروی انسانی، نقل‌وانتقالات، ثبت‌نام‌ها و کلاس‌بندی‌ها به وضعیت نهایی و پایدار رسیده و فرآیند توزیع کتاب‌های درسی نیز با پیشرفت نزدیک به ۱۰۰ درصدی در حال انجام است.

وزیر آموزش و پرورش توسعه فضاهای آموزشی را یکی از اولویت‌های این وزارتخانه دانست و افزود: امسال بیش از ۲۳۰۰ فضای آموزشی جدید شامل نزدیک به ۱۳ هزار کلاس درس به ظرفیت‌های موجود اضافه می‌شود، در کنار این اقدام، بهبود فضاهای ورزشی، استانداردسازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و بهسازی کلاس‌های درس در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره واحدهای آموزشی آسیب‌دیده از جنگ نیز توضیح داد: از مجموع ۱۵۰۷ واحد آموزشی که در دوران جنگ آسیب دیده‌اند، بازسازی بخش عمده‌ای به اتمام رسیده است، ۱۶ واحدی که ۱۰۰ درصد تخریب شده بودند، این واحدها برای سال ۱۴۰۶ تکمیل و افتتاح خواهند شد و مابقی که بیش از ۱۲۰۰ واحد هستند، اکنون آماده استقبال از دانش‌آموزان است.

کاظمی با بیان اینکه سال تحصیلی جدید در مهرماه امسال با حال‌وهوای متفاوتی آغاز می‌شود، تصریح کرد: روزهای نخست سال تحصیلی با یاد و خاطره رهبر شهید و دانش‌آموزان شهید میناب همراه است، همزمانی اول مهر با روز ملی پرچم نیز فرصتی است تا فضای مدارس به این نماد ملی و یادبود شهدا مزین شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی دقیقی برای ایجاد فضایی شاد و مفرح همراه با فعالیت‌های ورزشی انجام شده تا دانش‌آموزان با نشاط کامل سال تحصیلی را آغاز کنند، همچنین زنگ‌های بازگشایی، غنچه‌ها، شکوفه‌ها، مهر، ایثار و شهادت و نماز، نویدبخش شروعی پرشور برای مدارس کشور خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش به اهمیت برگزاری «جشنواره ملی شهید باهنر» اشاره کرد و گفت: این جایزه از ابعاد مختلف حائز اهمیت است؛ نخست گرامی‌داشت یاد «معمار نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی» که تحولات اساسی در ساختار آموزش و پرورش رقم زد.

کاظمی با تأکید بر نقش شهید باهنر به عنوان بنیان‌گذار حوزه پرورشی و مؤلف کتاب‌های درسی، افزود: ایشان از معدود شخصیت‌هایی بودند که رویکردهای دینی را در متون آموزشی نهادینه کردند. توجه به پیشکسوتان و بزرگان تعلیم و تربیت در این جشنواره، اقدامی منحصربه‌فرد است که از تمامی دست‌اندرکاران این رویداد، به‌ویژه خانواده شهید باهنر، مجموعه سمپات و بنیاد فرهنگی رفاه قدردانی می‌کنم.