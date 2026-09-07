جوان آنلاین: این نشریه با اشاره به اینکه هزینه‌های جنگ‌ها معمولا به طور کامل محاسبه نمی‌شوند، تاکید کرد که حتی اگر جنگ ایران فردا پایان یابد، هزینه‌های متعددی وجود خواهد داشت که برخی از آنها طی سال‌ها و حتی دهه‌ها ادامه خواهند یافت.

این رسانه اضافه کرد: در مورد جنگ فعلی با ایران نیز همینطور خواهد بود، جنگی که رفاه را برای آمریکا کمتر و آن را ناامن کرده است، بدون اینکه توضیح روشنی از چرایی شروع جنگ و نه حتی یک محاسبه سرسری از تأثیرات بودجه‌ای و اقتصادی این درگیری ارائه شود.

فوربس با اشاره به اینکه هزینه‌های جنگ فعلی بیشترین نگرانی را در داخل آمریکا ایجاد کرده است، افزود: قیمت‌های بالاتر بنزین به مردم آمریکا و متعاقبا به میزان محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا آسیب رسانده است.

به نوشته این رسانه، با گذشت زمان، افزایش قیمت گازوئیل که به بالاترین حد خود رسیده است، ممکن است آسیب بیشتری وارد کند، زیرا هزینه‌های تجارت را برای کشاورزان افزایش می‌دهد و منجر به افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی می‌شود. حتی اگر توافقی حاصل شود، بازسازی ظرفیت تولید نفت آسیب‌دیده در طول جنگ، تأثیر ماندگاری بر قیمت‌ها پس از پایان جنگ خواهد داشت.

در این گزارش تاکید شده است: پرسنل و دارایی‌های نظامی ایالات متحده به شدت تحت تاثیر جنگ قرار گرفته‌اند و علاوه بر فجایع انسانی جبران‌ناپذیر، پنتاگون باید خسارات وارده به گره‌های ارتباطی و پایگاه‌های نظامی ایالات متحده که در اثر حملات پهپادی و موشکی ایران متحمل شده‌اند را تعمیر کند و با مشورت کنگره، تصمیم بگیرد که چه میزان برای جایگزینی مهمات مصرف شده در طول جنگ هزینه کند.

نشریه فوربس در ادامه گزارش خاطر نشان کرد: همچنین باید در مورد جایگزینی یا صرفا تعمیر تجهیزات اصلی آسیب‌دیده در طول جنگ، از جمله هواپیماهای آمریکایی که در اثر حملات ایران سقوط کرده یا نابود شده‌اند، تصمیم‌گیری شود.