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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۴
بين‌الملل » اخبار كلی

درگیری‌ها در یمن بیش از ۳۰۰ کشته و صدها آواره برجا گذاشت

یمن تشدید درگیری‌ها میان نیروهای دولتی یمن و انصارالله در تعز و حدیده، به کشته‌شدن بیش از ۳۰۰ نفر و آوارگی صدها خانواده منجر شده است.

جوان آنلاین: درگیری‌ها میان نیروهای دولتی یمن و نیروهای انصارالله در جنوب غرب این کشور طی روزهای اخیر تشدید شده و بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بیش از ۳۰۰ نفر در این درگیری‌ها جان باخته‌اند.

دو منبع نظامی در نیروهای دولتی یمن اعلام کردند: ۸۴ نفر از نیروهای آنان در نبردهای روزهای شنبه و یکشنبه کشته شده‌اند.

هم‌زمان، چهار منبع وابسته به انصارالله نیز از کشته‌شدن ۵۷ نفر از نیروهای این گروه در همین مدت خبر دادند.

مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای دولتی روز یکشنبه عملیات گسترده‌ای را در چند جبهه انجام دادند که شامل بازپس‌گیری و تثبیت مواضع، مقابله با تلاش‌های نفوذی و هدف قرار دادن مواضع و تجمعات انصارالله بوده است.

بر اساس این بیانیه، نیروهای دولتی از سه محور به جبهه «البره» حمله کردند و شماری از مواضع را در منطقه «الکدحه» در غرب تعز بازپس گرفتند. همچنین مواضع جدیدی در جنوب حدیده ایجاد کردند.

نیروهای دولتی یمن همچنین مدعی شدند: تلاش نیروهای انصارالله برای نفوذ به جبهه «الضباب» در غرب تعز را خنثی کرده‌اند.

به گفته این نیروها، در جریان این درگیری‌ها بیش از ۲۰ نفر از نیروهای انصارالله کشته یا زخمی شدند.

هم‌زمان با درگیری‌های زمینی، جنگنده‌های یمن مواضع انصارالله را در منطقه «البرح» در غرب تعز، مناطق جنوبی حدیده و حومه غربی استان مأرب هدف قرار دادند.

مرکز رسانه‌ای نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد: مناطقی در «اللبنات»، «العلم» و مرکز استان الجوف نیز هدف حملات هوایی قرار گرفته و در پی آن خسارات جانی و تجهیزاتی به انصارالله وارد شده است.

تشدید درگیری‌ها همچنین موجب آوارگی صدها خانواده از مناطق «مقبنه» و «جبل حبشی» در استان تعز شده و آوارگان به اردوگاه «البیرین» پناه برده‌اند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های منطقه‌ای بار دیگر یمن را در مرکز تحولات نظامی قرار داده است. در هفته‌های اخیر نیز تنش میان انصارالله و عربستان سعودی در سایه جنگ میان آمریکا و ایران افزایش یافته است.

انصارالله پیش‌تر عربستان سعودی را به هدف قرار دادن فرودگاه صنعا با هدف جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی متهم کرده بود. پس از آن نیز از محاصره دریایی بنادر عربستان و ازسرگیری حملات علیه نفتکش‌ها و تأسیسات نفتی این کشور خبر داد.

دولت یمن که از حمایت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی برخوردار است، در ماه اوت گذشته درباره تلاش انصارالله برای کنترل سواحل مشرف به باب‌المندب هشدار داده بود.

انصارالله مستقیماً کنترل سواحل مشرف به باب‌المندب را در اختیار ندارد، اما شهر بندری حدیده در شمال المخا را تحت کنترل خود دارد و طی هفته‌های اخیر حملاتی را علیه کشتی‌های سعودی در دریای سرخ انجام داده است.

برچسب ها: یمن ، جنگ یمن ، ارتش یمن
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