جوان آنلاین: کریس مورفی سناتور ایالات متحده آمریکا با اشاره به خسارات این کشور در تجاوز علیه ایران در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ۱۸ آمریکایی کشته شدهاند. میلیاردها دلار خسارت به پایگاههای ما وارد شده است. ذخایر موشکی به طرز فاجعهباری پایین آمده است. ورشکستگی مزارع به بالاترین حد خود رسیده است. خانوادهها برای پرداخت قیمت بنزین ۵ دلاری تقلا میکنند. ایران قویتر از همیشه است.
این سناتور در ادامه با کنایه نسبت به دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا اعلام کرد که با وجود این آمار، رئیسجمهور ما به طرز خطرناکی دچار توهم است.