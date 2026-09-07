۵ کشته و ۵ زخمی در سانحه هواپیمای باری آمازون در میامی

خروج هواپیمای باری آمازون از باند فرودگاه میامی و برخورد آن با چند خودرو، به کشته‌شدن ۵ نفر و زخمی‌شدن ۵ تن دیگر منجر شد.

جوان آنلاین: مقامات محلی اعلام کردند که این سانحه بعدازظهر یکشنبه به وقت محلی، پس از فرود یک فروند هواپیمای باری متعلق به شرکت آمازون در فرودگاه بین‌المللی میامی رخ داد.

این هواپیما که از «سان‌خوان» پورتوریکو پرواز کرده بود، پس از فرود از انتهای باند منحرف شد و با چند دستگاه خودرو برخورد کرد و در پی آن آتش‌سوزی گسترده‌ای به وقوع پیوست.

«دانیلا لوین کاوا» شهردار میامی در نشست خبری اعلام کرد: در این سانحه پنج نفر جان باختند و پنج نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت سه تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.

پس از وقوع حادثه، بیش از ۶۰ تیم امدادی، آتش‌نشانی و خدمات اضطراری به محل اعزام شدند و عملیات مهار آتش و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان را آغاز کردند.

هیئت ملی ایمنی ترابری آمریکا نیز اعلام کرد: تیمی از کارشناسان خود را برای بررسی علل و ابعاد فنی این سانحه به میامی اعزام خواهد کرد.

سخنگوی شرکت آمازون نیز با تأیید وقوع حادثه اعلام کرد: این شرکت با تیم‌های امدادی و بازرسی برای بررسی ابعاد سانحه و کمک به آسیب‌دیدگان همکاری می‌کند.